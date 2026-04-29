Pensionarii trebuie să știe că recalcularea pensiei este strict reglementată de lege, iar frecvența solicitărilor este limitată în mod explicit de cadrul legislativ actual.

„În conformitate cu prevederile art.94 alin. 6 din legea 360/2023, privind sistemul public de pensii:

“Pensionarii pentru limită de vârstă, care realizează stagiul de cotizare după data înscrierii la pensie, pot solicita recalcularea pensiei, prin adăugarea acestuia, în condiţiile legii, o singură dată într-un an calendaristic””, au transmis reprezentanții Casa Județeană de Pensii Alba.

Instituția precizează că momentul relevant pentru aplicarea acestei reguli este data înregistrării cererii de recalculare la casa teritorială de pensii. Astfel, nu contează momentul acumulării stagiului suplimentar, ci data la care solicitarea este depusă oficial.

În practică, acest lucru înseamnă că pensionarii care continuă activitatea după pensionare sau obțin venituri suplimentare ce pot fi valorificate nu pot depune mai multe cereri de recalculare într-un interval de 12 luni calendaristice.

Totodată, cererea poate fi depusă fie fizic, la ghișeu, fie transmisă electronic, la adresa instituției, iar modelul standard este disponibil pe site-ul oficial al Casei de Pensii.

Recalcularea pensiei reprezintă un mecanism legal prin care pensionarii pot solicita revizuirea drepturilor bănești, în vederea corectării sau completării datelor existente.

Procedura vizează includerea unor contribuții suplimentare, a unor stagii de cotizare nevalorificate anterior sau corectarea unor eventuale erori din evidențele sistemului public de pensii. În anumite cazuri, recalcularea poate conduce la majorarea cuantumului pensiei.

Inițierea procedurii este posibilă în orice moment, dacă pensionarul consideră că există drepturi nevalorificate sau erori în calculul inițial. Cererea se depune la casa județeană de pensii din zona de domiciliu.

Recalcularea se poate face în principal în două situații: prin adăugarea de venituri sau stagii de cotizare și prin corectarea datelor existente, inclusiv pe baza unor declarații rectificative.

Drepturile recalculate sunt acordate începând cu luna următoare celei în care cererea a fost înregistrată, ceea ce face ca momentul depunerii solicitării să fie esențial pentru beneficiari.

Pentru a înțelege corect dreptul la recalculare, este esențial de clarificat ce reprezintă pensia pentru limită de vârstă și cine beneficiază de aceasta.

Pensia pentru limită de vârstă se acordă persoanelor care îndeplinesc cumulativ două condiții: atingerea vârstei standard de pensionare și realizarea stagiului minim de cotizare.

Vârsta standard de pensionare este stabilită la 65 de ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați, însă atingerea acesteia se face gradual, conform calendarului prevăzut de lege.

Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, iar stagiul complet este de 35 de ani, pentru ambele categorii. Aceste praguri sunt esențiale pentru stabilirea dreptului la pensie și pentru eventuale beneficii suplimentare.

Legea permite și continuarea activității după îndeplinirea condițiilor de pensionare, cu acordul anual al angajatorului, până la vârsta de 70 de ani, situație în care pot apărea noi stagii ce pot fi valorificate ulterior prin recalculare.

Pentru recalcularea pensiei, pensionarii trebuie să pregătească un dosar complet, care să susțină solicitarea depusă la casa de pensii.

Documentele obligatorii includ cererea de recalculare, copia actului de identitate și acte justificative privind perioadele de muncă sau contribuțiile suplimentare. Acestea pot fi adeverințe de salariu, contracte de muncă sau documente privind activitatea desfășurată în alte state.

În funcție de situație, pot fi necesare și alte documente, precum certificate de handicap sau dovezi ale contribuțiilor voluntare. Cerințele pot varia în funcție de tipul pensiei și de modificările legislative aplicabile.

Dosarul complet se depune la casa județeană de pensii competentă, iar lipsa unor documente poate întârzia procesul de recalculare sau poate duce la respingerea cererii.

Pensionarii trebuie să știe că nu toate perioadele de muncă necesită adeverințe suplimentare, însă există situații în care acestea sunt esențiale pentru recalculare.