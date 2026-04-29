Pensionarii incluși în schema de sprijin sunt cei din sistemul public și din sistemul pensiilor militare de stat, cu venituri lunare cumulate de cel mult 3.000 de lei. Prima tranșă este programată pentru luna mai, iar a doua pentru decembrie 2026.

Structura ajutorului este diferențiată în funcție de nivelul veniturilor. Astfel, pensionarii cu pensii de până la 1.500 de lei inclusiv vor primi un sprijin total de 1.000 de lei, acordat în două tranșe egale de câte 500 de lei.

Pentru cei cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei inclusiv, ajutorul total este de 800 de lei, distribuit în două plăți de câte 400 de lei. În cazul pensionarilor cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv, suma totală este de 600 de lei, respectiv 300 de lei în fiecare tranșă.

Această distribuție evidențiază un mecanism progresiv, în care sprijinul este mai consistent pentru categoriile cu venituri mai reduse.

Fostul ministru al Muncii, Florin Manole, a explicat, la momentul adoptării măsurii, dimensiunea sprijinului acordat pensionarilor și categoriile vizate de acest ajutor.

„Astăzi am adoptat în şedinţa de Guvern un proiect de ordonanţă de urgenţă, aşa-numitul pachet de solidaritate, un act normativ care instituie o seamă de sume pentru pensionarii cu venituri mici şi creşterea beneficiilor pentru diferite categorii de familii nevoiaşe cu unul sau mai mulţi copii, precum şi creşterea sumelor de care beneficiază copiii cu dizabilităţi din România. În ceea ce priveşte sprijinul pentru pensionari, este vorba despre peste 2,8 milioane de pensionari care primesc în cursul acestui an un sprijin. Aşa cum vă spuneam, este vorba despre peste 2,8 milioane de pensionari, adică un număr foarte mare de cetăţeni, oameni cu pensii mici nu pentru că nu ar fi muncit şi cotizat, ci pentru că au ieşit la pensie după perioade în care salariile în România erau foarte mici. Şi asta mi se pare un lucru important de subliniat, pentru că deseori termenul de ‘vulnerabili’, cum au fost catalogaţi, a afectat, aş spune, demnitatea acestor oameni care au muncit şi au cotizat în România”, a declarat Florin Manole, ministru al Muncii la momentul respectiv, la Palatul Victoria, după ședința de Guvern din 2 aprilie 2026.

Pensionarii pot pierde acest sprijin chiar dacă pensia individuală este sub plafonul de 3.000 de lei, în anumite situații prevăzute explicit de legislație.

Prima categorie exclusă este cea a persoanelor fără domiciliu în România. Actul normativ condiționează acordarea ajutorului de rezidența pe teritoriul țării.

Un alt criteriu esențial este cumulul veniturilor. În cazul în care un pensionar beneficiază de mai multe drepturi de pensie, se ia în calcul suma totală. Dacă aceasta depășește 3.000 de lei, ajutorul nu mai este acordat.

Pentru pensionarii care primesc pensie de urmaș, plafonul este verificat individual, ceea ce înseamnă că eligibilitatea se stabilește separat pentru fiecare beneficiar.

De asemenea, contează luna de referință: pentru tranșa din mai se analizează veniturile din aprilie 2026, iar pentru cea din decembrie, veniturile din noiembrie 2026.

Pentru stabilirea eligibilității pensionarilor, legislația prevede clar tipurile de venituri incluse în calculul plafonului.

Sunt luate în considerare exclusiv veniturile din pensii din sistemul public, pensiile militare de stat și indemnizația socială pentru pensionari.

Nu sunt incluse în calcul veniturile din salarii, activități independente sau arendă, acestea neinfluențând acordarea ajutorului.

Pentru situații particulare, autoritățile recomandă solicitarea de informații suplimentare de la casele teritoriale de pensii.

Pensionarii eligibili nu trebuie să depună cereri pentru acordarea sprijinului, întrucât plata este realizată automat de către casele de pensii.

Pentru cei care primesc pensia pe card, viramentele sunt efectuate, de regulă, în data de 12 a lunii, cel târziu până pe 13. În cazul celor care primesc pensia prin poștă, distribuirea are loc între 1 și 15 ale lunii.

Evaluarea eligibilității se face pe baza veniturilor totale din pensii cumulate, nu doar a pensiei principale, aspect care poate influența decisiv acordarea ajutorului.

Pentru a ilustra concret modul în care se aplică măsura pentru pensionari, calculul de mai jos prezintă scenarii tipice, construite pe baza grilelor oficiale.

Pensie lunară (lei) Ajutor total (lei) Tranșa mai (lei) Total în mai (lei) Tranșa decembrie (lei) Total în decembrie (lei) Echivalent lunar (lei) 1.400 1.000 500 1.900 500 1.900 83 1.800 800 400 2.200 400 2.200 67 2.500 600 300 2.800 300 2.800 50 2.999 600 300 3.299 300 3.299 50 3.001 0 0 3.001 0 3.001 0

Valorile sunt estimări orientative, calculate pe baza grilelor oficiale de acordare a ajutorului. Diferența dintre un venit de 2.999 lei și unul de 3.001 lei este de 600 lei anual, ceea ce evidențiază caracterul strict al plafonului.

Plata primei tranșe începe în luna mai 2026 și vizează aproximativ 2,9 milioane de pensionari, în cadrul „Pachetului de solidaritate” adoptat de Guvern.

Măsura nu presupune o majorare permanentă a pensiilor, ci un sprijin temporar acordat în două etape, următoarea plată fiind programată pentru decembrie.

În paralel, pentru pensiile care depășesc pragul de 3.000 de lei, se aplică o contribuție de asigurări de sănătate de 10% pentru suma care depășește acest plafon, în perioada 1 august 2025 – 31 decembrie 2027.

Autoritățile estimează că eliminarea acestei contribuții, după perioada menționată, ar putea conduce la creșterea veniturilor nete pentru pensionarii vizați.

Sprijinul acordat face parte din programul gestionat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și vizează protejarea categoriilor vulnerabile în contextul creșterii costurilor de trai.

Categoria de pensionari Venit lunar (lei) Ajutor total (lei) Tranșa mai (lei) Tranșa decembrie (lei) Condiții Venituri foarte mici ≤ 1.500 1.000 500 500 Domiciliu în România Venituri mici 1.501 – 2.000 800 400 400 Venit cumulat ≤ 3.000 Venituri medii 2.001 – 3.000 600 300 300 Verificare individuală Neeligibili > 3.000 0 0 0 Depășire plafon

Acest tabel sintetizează criteriile de acordare și cuantumul sprijinului pentru pensionari în anul 2026.