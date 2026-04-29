Programul lansat de Guvernul României, prin Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, reprezintă o măsură activă de ocupare destinată tinerilor NEET – adică persoanelor cu vârste între 16 și 30 de ani care nu sunt încadrate profesional, nu urmează studii și nu participă la programe de formare.

Scopul principal este creșterea gradului de ocupare în rândul tinerilor și facilitarea integrării acestora pe piața muncii prin stimulente financiare directe.

Tinerii eligibili pot beneficia de un sprijin financiar total de până la 15.900 de lei, acordat etapizat pe durata a doi ani, astfel:

1.000 lei/lună în primul an de muncă

1.250 lei/lună în al doilea an

Totuși, ei trebuie să mențină locul de muncă timp de minim 24 de luni pentru a primi banii.

Dacă raportul de muncă încetează înainte de termen (inclusiv prin demisie sau concediere disciplinară), sumele încasate pot fi returnate conform regulilor programului.

Un aspect esențial al acestui program îl reprezintă regimul fiscal avantajos aplicat sumelor acordate. Mai exact, sprijinul financiar nu este supus impozitului pe venit și nici contribuțiilor sociale obligatorii.

Această excepție fiscală are un impact direct asupra beneficiarului, deoarece întreaga sumă primită rămâne disponibilă în formă netă, fără rețineri sau diminuări. În consecință, valoarea efectivă a sprijinului financiar este mai mare și poate fi utilizată integral pentru acoperirea nevoilor personale sau pentru susținerea stabilității la locul de muncă.

Pentru a putea accesa prima de stabilitate, tinerii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

vârsta între 16 și 30 de ani

statut NEET (fără loc de muncă și fără formare/educație)

înscriere în evidențele AJOFM/AMOFM

Procesul de înscriere presupune parcurgerea unor etape clar stabilite, începând cu înregistrarea persoanei interesate la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM). Ulterior, beneficiarul intră în programe de consiliere profesională, menite să ofere orientare și sprijin în identificarea direcției potrivite pe piața muncii.

În final, participarea la program se concretizează prin acceptarea unui loc de muncă adaptat profilului individual și recomandărilor primite în urma evaluării. Acest mecanism este conceput nu doar pentru a facilita o angajare rapidă, ci și pentru a asigura o potrivire cât mai bună între competențele tânărului și cerințele postului, contribuind astfel la stabilitate profesională pe termen lung.

Programul nu se adresează doar tinerilor, ci include și măsuri de sprijin pentru angajatori, care pot beneficia de un stimulent financiar lunar în valoare de 2.250 de lei. Această sumă este acordată pe o perioadă de 12 luni, cu condiția ca angajatorul să mențină raportul de muncă al tânărului NEET pentru cel puțin 18 luni.

Prin această abordare, măsura este concepută să încurajeze companiile să ofere locuri de muncă stabile și să susțină integrarea pe termen lung a tinerilor aflați la început de carieră.