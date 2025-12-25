Specialiștii explică faptul că sarmalele conțin carne, adesea grasă, orez și varză murată, adică un amestec sățios și dens din punct de vedere caloric. Chiar și fără adaosuri, acest preparat este suficient pentru o masă completă. În perioada sărbătorilor, când mesele sunt mai bogate și mai dese, digestia este deja pusă la încercare.

Consumul frecvent de sarmale, mai ales în cantități mari, poate duce la senzație de greutate, balonare și disconfort abdominal, mai ales în cazul persoanelor sensibile sau cu afecțiuni digestive.

Nutriționiștii atrag atenția că smântâna este bogată în grăsimi saturate, iar asocierea ei cu un preparat deja gras amplifică efortul digestiv. Pe lângă disconfortul imediat, consumul repetat al acestei combinații poate contribui la creșterea colesterolului.

Pentru persoanele cu probleme biliare, digestive sau intoleranță la lactoză, această asociere poate provoca balonare accentuată sau chiar crize biliare, motiv pentru care ar trebui evitată.

Mihaela Bilic a explicat că sarmalele sunt, din punct de vedere nutrițional, un preparat echilibrat, deoarece combină proteinele din carne cu cerealele și legumele. Din acest motiv, adăugarea mămăligii nu aduce un beneficiu real, ci doar un surplus de calorii.

Ea a arătat că, pentru cei care țin la siluetă sau vor o masă mai ușoară, sarmalele pot fi consumate ca fel unic, fără garnitură. În acest context, renunțarea la mămăligă este o soluție simplă și eficientă.

„Sarmalele, cel mai bun exemplu de simbioză între floră și faună. Sunt un fel de mâncare echilibrată, ele combină carnea cu cerealele și legumele așa cum este recomandat nutrițional. În cazul în care țineți la siluetă, renunțați la mămăligă și consumați sarmalele ca fel unic la o masă. Ăsta e adevărul, sărbătorile de iarnă nu sunt complete fără gustul și mirosul de sarmale. Ca să nu mai zicem că au și efect probiotic”, a declarat nutriționista.

Cori Grămescu recomandă adaptarea preparatelor tradiționale încă din etapa de gătire. Ea sugerează folosirea cărnii din care a fost eliminată grăsimea vizibilă și evitarea adăugării de slănină sau afumături în sarmale.

O variantă mai ușoară este folosirea unui amestec de pulpă de porc și vită, fără grăsime animală suplimentară. Aceeași abordare poate fi aplicată și altor preparate, cum ar fi fripturile sau piftia, care pot fi gătite din carne de curcan.

„Pentru a reduce conținutul de grăsimi adaptați rețelele tradiționale și gătiți-le preponderent cu carne de pe care eliminați grăsimea aparentă. De exemplu, sarmalele se pot face din amestec de pulpă de porc și vită, fără grăsime animală adăugată sau afumătură/slănină. De asemenea, friptura de curcan la cuptor este o alternativă foarte bună la friptura de porc, pe care să o asociați cu o varietate de salate de legume sau legume la cuptor în locul cartofilor sau a mămăligii. În plus, recomand să preparați piftia din carne de curcan”, a explicat nutriționista.

Nutriționista mai subliniază că mesele de sărbători nu ar trebui concentrate într-o singură zi. Împărțirea preparatelor tradiționale pe parcursul mai multor zile ajută organismul să facă față mai ușor exceselor.