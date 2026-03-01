Călin Georgescu a declarat, într-un clip mai vechi postat pe TikTok, că mâncarea sa preferată este mămăliga cu brânză și ceapă, așa cum a mâncat la o stână din Dobrogea, unde fusese cu tatăl său.

El a povestit că această preferință i-a rămas din acea perioadă și că știe să prepare o mămăligă foarte bună. A precizat că a scris și o mică contribuție la cartea soției sale, făcând referire la volumul intitulat „Simplu”, în care el a semnat o secțiune numită „Mai simplu”.

„Mâncarea mea preferată, așa cum atunci mi-a rămas, de atunci a rămas, de când am fost cu tata la acea stână în Dobrogea, este mămăliga cu brânză și cu ceapă. La modul cel mai real. Și știu să fac o mămăligă foarte bună”, spunea Georgescu. „De fapt, am și scris o mică cărțulie la cartea ta (n.r. cartea soției sale, Cristela Georgescu), la „Pur și simplu””, mai spunea fostul candidat. „Da, cartea mea se numește „Simplu” și tu ai scris cărțulia asta „Mai simplu””, a adăugat Cristela Georgescu.

În același videoclip, Georgescu a subliniat că nu se ferește să intre în bucătărie și că își ajută soția ori de câte ori este nevoie. A arătat că merge la piață și că a gătit atunci când aceasta era ocupată cu copiii. El a explicat că din experiența sa de bărbat care ajută în bucătărie a scris acea mică secțiune din carte și că se bucură de acest lucru.

„Și aici sunt câteva rețete pe care le-am făcut cu mâna mea. De la cartofi la cuptor, la mămăligă. Și toate acestea din faptul că, sigur, îmi ajut soția, o ajut pe Cristela permanent, mă duc și la piață și am făcut și de mâncare atunci când erau ocupată pentru copii, așa că este firesc. Din experiența mea, ca bărbat care ajută la bucătărie și ajută soția, am scris această mică dușurică și mă bucur foarte mult”, concluziona acesta.

Soția sa, Cristela Georgescu, a vorbit în trecut despre schimbările majore din stilul său de viață. Ea a declarat că a renunțat brusc și definitiv la produse precum cafea, alcool, băuturi carbogazoase, zahăr și dulciuri rafinate, produse de patiserie, prăjeli și fast-food.

Totodată, a explicat că a eliminat produsele rafinate sau prelucrate industrial și produsele de origine animală. A menționat că a renunțat și la obiceiul de a mânca între mese sau de a lua cine târzii.

„Am renunțat brusc și pe vecie la toate bombele cu care mi-am sabotat și devastat sănătatea: cafea, alcool, băuturi carbogazoase, zahăr și dulciuri rafinate, produse de patiserie, prăjeli, mâncare fast-food. Am eliminat pur și simplu orice produs rafinat sau prelucrat industrial, orice produs de origine animală, am renunțat la ronțăitul între mese, la copioasele cine luate noaptea târziu. Am înlocuit totul cu: apă purificată, fructe, legume, verdețuri, zarzavaturi, leguminoase, nuci și semințe crude, cereale integrale, grăsimi sănătoase, odihnă bună (cea între 10 PM și 2 AM), aer curat, relații sănătoase – stimulatoare de energii creatoare, o relație autentică cu Dumnezeu”, declara Cristela Georgescu.

Cristela Georgescu a explicat că nu i-a fost greu să renunțe la carne, după ce a înțeles impactul pe care consumul excesiv îl poate avea asupra sănătății, asupra animalelor și asupra viitorului planetei.

„Nu a fost greu să renunț la carne, înțelegând impactul pe care consumul excesiv îl are asupra sănătății, a animalelor și a viitorului planetei”, explica Cristela.

Pe lângă promovarea unui stil de viață sănătos, ea este pasionată de gastronomie naturală și împărtășește rețete cu urmăritorii săi. Printre preparatele prezentate se află și o supă-cremă cu ierburi, realizată din ingrediente precum ceapă, cartofi, morcovi și diverse plante aromatice, gătite astfel încât să își păstreze proprietățile nutritive.