Proiectul de lege a fost elaborat de Michela Vittoria Brambilla, politiciană din cadrul partidului Noi Moderati, formațiune care face parte din coaliția de guvernământ condusă de Giorgia Meloni. Propunerea este susținută și de partide din opoziție.

Dacă legea va fi aprobată, aceasta ar impune pedepse cu închisoarea de până la trei ani și amenzi de până la 100.000 de euro pentru sacrificarea cabalinelor.

Proiectul prevede definirea cabalinelor, inclusiv caii, măgarii și catârii, drept animale de companie, transmite The Guardian.

De asemenea, documentul propune introducerea microcipării obligatorii și a unui sistem național de monitorizare. Este prevăzut și un fond de 6 milioane de euro pentru sprijinirea crescătorilor în adaptarea afacerilor.

Michela Vittoria Brambilla a transmis că, deși societatea se află în secolul XXI, cabalinele continuă să fie exploatate în diverse moduri. Aceasta a mai arătat că, în timp ce în lumea anglo-saxonă consumul de carne de cal este aproape de neconceput, în Italia această specie este exploatată intens.

„Suntem în secolul XXI și totuși cabalinele continuă să fie exploatate într-o mare varietate de moduri”, a spus Brambilla, care este și președintele Leidaa, o asociație pentru drepturile animalelor. „Caii în special… în timp ce în lumea anglo-saxonă, consumul de carne de cal este aproape de neconceput, în țara noastră specia este exploatată literalmente până la măduva oaselor. Dar prietenii nu trebuie mâncați.”

Totodată, aceasta a precizat că propunerea reprezintă o oportunitate de a produce o schimbare culturală.

Carnea de cal face parte în mod tradițional din bucătăria italiană, în special în regiuni precum Puglia, Campania, Sicilia, Lombardia, Veneto și Emilia-Romagna. Chiar dacă consumul a scăzut semnificativ în ultimul deceniu, Italia rămâne unul dintre cei mai mari importatori și consumatori de carne din Europa.

Gian Marco Centinaio, fost ministru al Agriculturii și membru al coaliției de guvernare, a transmis că interzicerea consumului de carne de cal ar însemna eliminarea unei părți din istoria bucătăriei italiene.

Acesta a arătat că măsura ar afecta identitatea unor regiuni, menționând preparate tradiționale precum tocănițele de carne de cal din Verona și Salento sau chiftelele din Catania.

Dario Damiani, reprezentant al Forza Italia, a transmis că propunerea nu a ținut cont de tradițiile gastronomice ale mai multor regiuni. Acesta a precizat că măsura ar putea afecta lanțul economic tradițional și ar putea pune în pericol afacerile și locurile de muncă.

Potrivit unui sondaj realizat anul trecut, 83% dintre italieni au declarat că nu consumă carne de cal. Alți 17% au transmis că o consumă cel puțin o dată pe lună.