Varza murată este un aliment de bază în bucătăria tradițională românească, mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă, când este folosită în salate sau ca garnitură pentru diverse feluri de mâncare. Totuși, există momente când procesul de murare nu decurge cum trebuie, iar varza rămâne moale, fără gust acrișor. Cauzele pot fi diverse, de la greșeli de preparare până la condiții necorespunzătoare de depozitare.

Primul pas pentru o murătură reușită este selecția căpățânilor de varză. Cele mai bune sunt frunzele fine, uniforme, cu o nuanță alb-verzuie și fără pete. Frunzele exterioare se îndepărtează, iar cotorul se scobește, umplându-se ulterior cu sare grunjoasă neiodată sau sare de mare.

Saramura trebuie preparată corect: pentru fiecare litru de apă se folosesc una sau două linguri de sare. Varza se așază cu cotoarele în sus, cât mai strâns posibil, într-un borcan sau butoi. Înainte de a turna saramura, se pot adăuga arome naturale, precum frunze de dafin, hrean, boabe de piper, mărar uscat, iar după preferințe, și felii de gutui sau sfeclă roșie.

După ce varza este acoperită cu saramură și borcanul închis, începe perioada numită pitrocire. La câteva zile, saramura trebuie trasă și turnată înapoi, pentru a oxigena lichidul și a stimula fermentația. Spațiul de depozitare trebuie să fie răcoros, pentru a permite dezvoltarea bacteriilor lactice care dau gustul acrișor verzei.

Dacă după câteva zile nu apar bulele și spuma caracteristice fermentației, este posibil ca procesul să fie afectat de una sau mai multe cauze:

Temperatura nepotrivită – spațiul prea cald sau prea rece împiedică dezvoltarea bacteriilor lactice.

Concentrația incorectă de sare – prea multă sau prea puțină sare poate opri fermentația.

Lipsa zaharurilor – varza și lichidul trebuie să conțină zaharuri naturale pentru ca bacteriile să se hrănească.

Apă clorată – clorul inhibă dezvoltarea microorganismelor benefice.

Expunerea la oxigen – contactul excesiv cu aerul poate favoriza apariția mucegaiului și a mirosurilor neplăcute.

Substanțe care împiedică fermentația – conservanți, oțet sau pesticide pot bloca procesul natural.

Întârzierea între tăierea și sărarea verzei – timpul scurt dintre recoltare și preparare este esențial pentru un rezultat bun.

Pentru o murătură reușită, respectă pașii tradiționali: alege verzele sănătoase, folosește sare neiodată, prepară saramura corect, adaugă arome naturale și depozitează borcanul într-un loc răcoros. Monitorizează procesul în primele zile: apariția bulelor și a spumei indică faptul că fermentația decurge normal.