Potrivit unei analize realizate de eToro asupra prețurilor din supermarketurile locale pentru preparatele tradiționale de Crăciun, o masă tipică spaniolă, formată din curcan și garnituri, va costa anul acesta 81,95 € pentru o familie de patru persoane, în creștere cu 9% față de 2024. În România, masa tradițională de Crăciun, cu sarmale și garnituri, ajunge la 89,79 lei (aproximativ 17,65 €) pentru aceeași configurație familială.

Prețurile ingredientelor pentru sarmale au scăzut cu 2% în lei (și cu 4% în euro), în ciuda inflației anuale ridicate din România, de 9,8% în noiembrie. Această reducere se datorează scăderii prețurilor unor ingrediente precum orezul și ceapa galbenă, care au coborât cu circa 30% în supermarketuri, iar carnea tocată s-a ieftinit cu 12%. În schimb, ardeii iuți verzi și varza murată au înregistrat creșteri de preț.

Analiza evidențiază și schimbări importante în clasamentul internațional al prețurilor pentru cina de Crăciun. În Franța, după scăderi semnificative în 2024, costul unei cine tradiționale cu curcan umplut a crescut cu 26%, ajungând la 73,68 €. Germania înregistrează cea mai mare majorare, cu 28% pentru gâscă și garnituri, până la 70,75 €, poziționând țara în top trei cele mai scumpe pentru masa de Crăciun.

Pe de altă parte, Polonia raportează una dintre cele mai mari reduceri, costul pierogilor tradiționale cu varză și ciuperci scăzând cu 8%, până la 35,18 €. În Australia, grătarul tradițional de Crăciun s-a ieftinit cu 6%, ajungând la 43,14 €. În Marea Britanie, însă, prețurile continuă să crească după majorările semnificative din 2024, cina cu curcan și garnituri ajungând la 44,12 €, mult peste nivelul de acum doi ani, când costa 24,80 €.

Inflația alimentară rămâne un factor esențial în evoluția costurilor pentru masa de Crăciun, pe măsură ce lanțurile globale de aprovizionare se adaptează la pierderile agricole cauzate de condițiile meteo, creșterea prețurilor la furaje și volatilitatea continuă a costurilor cu energia și transportul. În timp ce unele piețe au resimțit o diminuare a presiunilor în acest an, altele se confruntă cu majorări de prețuri, pe fondul problemelor de producție și al perturbărilor regionale, care se reflectă direct pe rafturile supermarketurilor.