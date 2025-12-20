Neîncrederea în economia românească rămâne ridicată în al patrulea trimestru din 2025, 70% dintre investitorii individuali declarând că nu au încredere în perspectivele economice, același nivel înregistrat și în trimestrul anterior. Contextul economic dificil — marcat de creștere lentă, deficite bugetare ridicate și cea mai mare inflație din Uniunea Europeană — continuă să alimenteze acest sentiment.

Incertitudinea generată de reformele recente pentru reducerea deficitului și de majorările de taxe anunțate pentru 2026 contribuie, de asemenea, la nivelul ridicat de scepticism. Comparativ cu trimestrul al treilea, procentul investitorilor „nu foarte încrezători” a crescut de la 43% la 47%, în timp ce ponderea celor „deloc încrezători” a scăzut ușor, de la 27% la 23%.

În contrast cu pesimismul privind economia, investitorii români sunt mai optimiști în privința situației personale. În T4 2025, 70% dintre respondenți se declară încrezători în nivelul lor de trai, față de 63% în trimestrul anterior.

Cea mai mare încredere se regăsește în rândul generației Z (76%), urmată de generația X (73%), Millennials (69%) și Boomers (45%).

Sondajul arată și o îmbunătățire a percepției privind siguranța locului de muncă. În T4, 74% dintre investitori se declară încrezători în stabilitatea profesională, față de 69% în trimestrul anterior, deși nivelul rămâne sub maximul de 77% atins în trimestrul al doilea.

Generația Z este cea mai optimistă (81%), urmată de Boomers (76%) și Millennials (73%), în timp ce generația X înregistrează cel mai scăzut nivel de încredere (71%).

Inflația rămâne cea mai mare preocupare pentru investitorii individuali români, fiind indicată de 26% dintre respondenți drept principalul risc pentru investiții. Aceasta este urmată de riscul unei recesiuni globale (25%), situația economiei românești (18%) și posibilitatea unui conflict internațional (13%).

Rezultatele sondajului confirmă diferența clară dintre percepția asupra economiei reale și cea asupra piețelor financiare. În timp ce neîncrederea în economia locală persistă, încrederea în portofoliile de investiții a crescut semnificativ, de la 72% la 82%.

Această evoluție este susținută de performanța piețelor: indicele BET al Bursei de Valori București a crescut cu peste 43% în 2025, comparativ cu un avans de peste 14% pentru STOXX 600 și peste 16% pentru S&P 500.

Jumătate dintre investitorii români dețin acțiuni locale, 42% au acțiuni străine, 52% includ criptoactive în portofoliu, iar aproximativ 75% dețin numerar sau economii. În ceea ce privește sectoarele în care intenționează să investească mai mult, românii indică tehnologia (20%), serviciile financiare (18%), energia (15%) și imobiliarele (10%).

În contextul inflației persistente, al creșterilor de taxe și al stagnării economice, majoritatea investitorilor români rămân pesimiști în privința economiei. Totuși, optimismul legat de finanțele personale și randamentele investițiilor subliniază o separare tot mai clară între percepția asupra economiei și încrederea în piețele financiare, după un an bursier puternic.