eToro România: Șocul din sectorul energetic și investițiile în AI pun la încercare piețele

Companiile listate la bursă încep publicarea rezultatelor financiare pentru trimestrul al doilea, iar investitorii urmăresc două teme majore: impactul scumpirii energiei asupra profiturilor și modul în care marile companii investesc în inteligența artificială (Artificial Intelligence, AI). Aceste rezultate vor influența evoluția piețelor în perioada următoare.

Piețele intră în perioada de raportare a rezultatelor financiare din trimestrul al doilea, în contextul în care se preconizează o creștere mai puternică în SUA decât în Europa, în timp ce sectoarele energetic și de tehnologie sunt pe cale să conducă evoluția piețelor de ambele părți ale Atlanticului. În plus, pe fondul reluării conflictului cu Iranul miercuri seara, acest sezon de raportare ne va oferi și o perspectivă asupra modului în care prețurile ridicate la energie au afectat companiile și asupra viziunii conducerilor acestora privind calea de urmat în contextul unei situații geopolitice dificile.

În ceea ce privește companiile din indicele S&P 500, analiștii se așteaptă acum la o majorare a profiturilor de aproximativ 23% față de aceeași perioadă a anului trecut pentru al doilea trimestru al anului 2026, marcând al doilea trimestru consecutiv cu o creștere de peste 20%, potrivit Factset. Se preconizează că 10 dintre cele 11 sectoare din indice vor înregistra creșteri, conduse de sectorul energetic, cel al tehnologiei informației și cel al materialelor, în timp ce sectorul sănătății este singurul pentru care se așteaptă o scădere. În schimb, potrivit LSEG I/B/E/S, se estimează că profiturile companiilor din indicele european STOXX 600 vor fi mai mari cu 14,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, creșterile concentrându-se în sectoarele Energie, Materiale de bază și Tehnologie, cu majorări mai modeste sau scăderi ușoare în domenii mai defensive, precum sănătatea și utilitățile. Excluzând sectorul Energiei, se preconizează că profiturile vor crește cu 5,5%.

Acest trimestru al raportărilor financiare ne va oferi o înțelegere mai bună și a modului în care prețurile energiei au influențat companiile din sectorul energetic și din afara acestuia. Pentru investitori, acest aspect este important, mai ales că armistițiul din războiul cu Iranul s-a încheiat de miercuri seara, SUA lovind 90 de ținte în Republica Islamică. Prețurile petrolului sunt în creștere, Brentul situându-se la 78 de dolari, iar WTI la peste 73 de dolari. Întrucât rapoartele privind rezultatele financiare se vor referi la lunile în care conflictul din Iran a determinat creșterea prețurilor petrolului la niveluri ridicate, se preconizează că sectorul energetic va fi cel care se va remarca în mod clar în ambii indici.

În cadrul indicelui S&P 500, se preconizează că profiturile sectorului vor crește cu aproximativ 122% față de aceeași perioadă a anului trecut, susținute de un preț mediu al petrolului în trimestrul al doilea de aproape 93 de dolari, cu aproximativ 45% mai mare decât cel din anul trecut. În cadrul indicelui STOXX 600, se estimează că profiturile din sectorul energetic vor crește cu aproximativ 109%, iar veniturile cu peste 40%.

Sectorul tehnologic din SUA este al doilea motor major de creștere, cu o majorare preconizată a profiturilor de peste 60% și o performanță solidă la nivel general din partea semiconductorilor, hardware-ului și software-ului, în timp ce sectorul tehnologic european înregistrează o creștere mai moderată a profiturilor, de aproximativ 14%. În acest sezon al rezultatelor financiare, narațiunea generală privind depășirea sau ratarea așteptărilor va conta probabil mai puțin, întrucât investitorii ar putea fi mai interesați de modul în care echipele de management utilizează fluxurile de numerar suplimentare.

Având în vedere că energia și tehnologia legată de AI stimulează profiturile, investitorii par din ce în ce mai dispuși să susțină companiile care redirecționează fondurile destinate răscumpărărilor de acțiuni către cheltuieli de capital (capex) în fabrici, centre de date, software și capacități de producție de semiconductori, cu condiția ca aceste cheltuieli să fie disciplinate și legate de creșteri clare ale veniturilor sau ale eficienței.