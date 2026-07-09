Petromidia marchează 50 de ani de la turnarea primului pilon al rafinăriei de la Năvodari. Petromidia a procesat în 2025 cel mai mare volum de țiței din istoria rafinăriei

Rompetrol Rafinare marchează 50 de ani de la turnarea primului pilon al rafinăriei Petromidia, un moment care a stat la baza dezvoltării celui mai mare complex de rafinare din România. În jumătate de secol, platforma de la Năvodari a devenit un hub energetic regional, cu performanțe record în procesarea țițeiului.

Rompetrol Rafinare marchează, joi, împlinirea a 50 de ani de la turnarea primului pilon al rafinăriei Petromidia, un moment care a deschis drumul construirii celui mai mare complex de rafinare din România și care contribuie, în prezent, la stabilitatea energetică a țării.

La 9 iulie 1976 a început construirea unei platforme industriale fără precedent în România. Proiectul strategic a fost dezvoltat pe o suprafață de aproximativ 480 de hectare, dintre care peste 35 de hectare au fost recuperate din mare pentru a permite extinderea viitoarei rafinării.

Turnarea primului pilon, într-o zonă în care existau doar nisip, stuf și mare, a reprezentat începutul unui amplu efort tehnologic și logistic, care a implicat mii de specialiști din România și din străinătate. La Năvodari au debutat lucrările de consolidare a terenului pe care urma să fie construit noul combinat petrochimic.

În 1979, odată cu punerea în funcțiune a instalației de Distilare Atmosferică, Petromidia a intrat oficial în operare, procesând primul baril de țiței și marcând începutul unei dezvoltări industriale accelerate.

De-a lungul anilor, noi instalații au fost integrate în fluxul operațional, iar Petromidia dispune în prezent de 29 de instalații specializate în rafinare, petrochimie și utilități. În cadrul acestora sunt fabricate peste 30 de produse principale și auxiliare, printre care benzine, motorine, kerosen, gaze petroliere lichefiate, polietilene, polipropilene și cocs de petrol.

„La 50 de ani de la turnarea primului pilon, Petromidia operează un flux tehnologic complet integrat. Evoluţia platformei confirmă capacitatea noastră de a transforma o infrastructură construită în anii ’70 într-un sistem industrial performant, complex, care a devenit un punct de referinţă şi de stabilitate pentru întreaga economie din România”, a declarat Sorin Graure, directorul general al Rompetrol Rafinare, potrivit unui comunicat de presă.

În cele cinci decenii care au urmat, Petromidia s-a transformat într-un hub energetic regional, având în prezent un indice de complexitate Nelson de 9,32 și o capacitate anuală de procesare de peste cinci milioane de tone de materii prime. De-a lungul anilor, rafinăria s-a dezvoltat constant, devenind un complex industrial modern, integrat și competitiv la nivel regional.

Potrivit companiei, modernizările succesive și investițiile în tehnologii de ultimă generație, realizate după preluarea de către KazMunayGas, compania națională de petrol și gaze din Kazahstan, au consolidat rolul Petromidiei ca principal furnizor de carburanți și contributor esențial la securitatea energetică a României și a regiunii Mării Negre.

La 9 iulie 2026, platforma Petromidia găzduiește peste 20 de companii, incluzând entități membre ale Grupului KMG International și subcontractori, și beneficiază de infrastructuri logistice strategice.

În 2025, cea mai mare rafinărie din România a înregistrat cel mai ridicat volum de țiței procesat din istoria sa. Totodată, a obținut performanțe solide în ceea ce privește randamentul produselor albe – benzină, motorină, GPL, combustibil JET și propilenă –, indicator care a atins cea mai bună valoare de până acum. Rafinăria a consemnat niveluri record ale producției de benzină, motorină și combustibil JET.