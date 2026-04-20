Situația actuală a pieței de carburanți reflectă o combinație între stabilitatea internă și presiunile externe generate de evoluțiile geopolitice. În România, benzina și motorina se comercializează în intervalul 8–9 lei pe litru, valori considerate încă ridicate comparativ cu perioada anterioară izbucnirii conflictului din Golf.

Cea mai scumpă motorină în Bucureşti:

Ministrul Energiei a explicat că, deși aprovizionarea este asigurată, efectele perturbărilor globale nu pot fi eliminate rapid.

Declarațiile oficialului indică o perioadă prelungită de volatilitate, chiar și în scenariul unei detensionări rapide a situației din regiune. În plus, autoritățile române sunt implicate în negocieri internaționale pentru asigurarea fluxurilor de petrol și produse rafinate.

În acest context, ministrul a descris eforturile instituționale ca fiind intense și continue.

„De o lună și jumătate, până la 2-3 dimineața, pe șase fusuri orare, vorbesc cu alți omologi, cu cei de la Agenția Mondială a Energiei, cu alte state, din Kazahstan, Azerbaidjan. Caut soluții ca să avem motorină, kerosen, petrol crud, pentru a putea să nu fim în pană de combustibil. Și vă spun că e o muncă incredibilă și lumea întreagă trece poate prin cea mai dificilă perioadă din ultimii zeci de ani, căreia o să îi simțim efectele în următoarele luni de zile”, a mai declarat Bogdan Ivan.

Analizele din industrie indică faptul că problema majoră la nivel european nu este lipsa capacității de rafinare, ci deficitul de produse specifice, în special kerosen. Asociația Energia Inteligentă atrage atenția că România ar putea avea un rol strategic, dar nu valorifică pe deplin acest avantaj.

Potrivit organizației:

„Criza generată de Războiul din Golf a creat o nouă oportunitate strategică – diminuarea deficitului de kerosen la nivel european — însă România pare din nou incapabilă să gândească și să acționeze în logica interesului strategic, riscând să rateze încă o șansă majoră”.

Specialiștii subliniază că Europa consumă anual aproximativ 80 de milioane de tone de kerosen, iar producția internă acoperă doar 40–60% din necesar. Dependența de importuri, în special din regiunea Golfului, rămâne ridicată, ceea ce amplifică vulnerabilitățile în contextul conflictului.

În acest peisaj, România are avantaje competitive importante, inclusiv accesul la surse alternative de țiței și infrastructură logistică strategică la Marea Neagră. Cu toate acestea, orientarea actuală a politicilor energetice este considerată limitată.

„Europa nu duce lipsă de rafinării. Europa duce lipsă de tipul corect de produs. Uniunea Europeană consumă aproximativ 80 milioane tone de kerosen pe an. Producția internă acoperă 40-60%, ceea ce face ca dependența de importurile de kerosen să fie între 30 și 50%. Pe de altă parte, importuri din Golf reprezintă aproximativ 75% din importurile UE”, se arată în analiza citată.

Asociația Energia Inteligentă arată că România capătă relevanță strategică în actualul context energetic din mai multe motive esențiale, în primul rând prin faptul că nu depinde critic de fluxurile din regiunea Golfului. Rafinăria Petromidia utilizează în principal țiței provenit din Kazakhstan, Azerbaidjan și Libia, ceea ce o plasează în afara presiunilor generate de blocajele din Strâmtoarea Ormuz și o transformă într-o capacitate rară de conversie non-Ormuz pentru producția de kerosen.

În al doilea rând, România are potențialul de a produce exact tipul de resursă care lipsește la nivel european, în condițiile în care continentul nu se confruntă cu un deficit de benzină, ci cu unul de produse distilate, în special kerosen.

Chiar dacă volumele nu sunt foarte mari, acestea pot avea un rol esențial pentru Balcani și Europa de Sud-Est, unde pot acoperi până la 50% din necesarul regional și pot funcționa ca un factor de stabilizare a pieței. În plus, poziția geografică oferă un avantaj decisiv, întrucât accesul la Marea Neagră, existența unui terminal maritim funcțional și posibilitatea utilizării unor rute alternative conferă României un rol logistic important, mai ales într-un context în care vestul Europei este afectat de blocaje, iar estul devine o zonă de echilibru și redistribuire a resurselor energetice.

Experții avertizează că nevalorificarea acestei oportunități ar putea genera pierderi semnificative.

„Adevărul dur este că România nu pierde pentru că e mică. România pierde pentru că gândește mic. Europa intră într-o criză clasică, nu din lipsă de resurse, ci dintr-un blocaj de lanț valoric. Exact genul de criză în care țările ”medii” pot deveni indispensabile”, mai arată analiza.

Creșterea prețurilor internaționale ale petrolului contribuie la menținerea nivelurilor ridicate pentru carburanți. Țițeiul american a înregistrat o creștere de 6,4%, ajungând la 87,88 dolari pe baril, în timp ce petrolul Brent a urcat cu 6,5%, până la 96,25 dolari pe baril.

Aceste evoluții vin după fluctuații puternice generate de incertitudinile privind tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz. Piața a reacționat rapid la informațiile contradictorii privind redeschiderea rutelor comerciale, ceea ce a determinat oscilații semnificative ale cotațiilor.

Creșterile recente recuperează parțial scăderile anterioare, dar mențin presiunea asupra costurilor finale pentru consumatori. În mod direct, aceste variații se reflectă în prețurile de la pompă, consolidând tendința de instabilitate în sectorul carburanților.

Tabel sinteză – Situația pieței de carburanți (20 aprilie 2026):