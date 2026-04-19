Evoluția prețurilor la carburanți indică o diminuare constantă a costurilor pentru benzină, în contextul ajustărilor operate de principalii distribuitori.

În București, cea mai mică valoare înregistrată pentru benzina standard este de 8,07 lei/litru, disponibilă în stațiile Petrom, în scădere față de nivelul de 8,17 lei/l din ziua precedentă, ceea ce reflectă o reducere de 0,10 lei pe litru, potrivit datelor de pe site-ul peco-online.ro.

În același timp, rețeaua OMV a operat o ajustare similară, reducând prețul benzinei la 8,18 lei/l, comparativ cu 8,28 lei/l sâmbătă. Diferența de 10 bani confirmă alinierea strategiilor comerciale între marii jucători din piață.

În cazul altor operatori importanți, precum Rompetrol și Lukoil, nivelul prețurilor a rămas stabil, la 8,28 lei/l, fără modificări față de ziua anterioară. De asemenea, Socar nu a intervenit asupra tarifelor, menținând benzina standard la 8,39 lei/l.

Segmentul motorinei înregistrează scăderi mai accentuate, ceea ce indică o dinamică diferită față de benzina standard. La Petrom, prețul motorinei a coborât de la 8,93 lei/l la 8,63 lei/l, marcând o reducere semnificativă de 0,30 lei pe litru într-un interval de 24 de ore.

Și în rețeaua OMV, motorina standard a înregistrat o scădere identică, ajungând la 8,72 lei/l, față de 9,02 lei/l în ziua precedentă. Ajustarea reflectă tendința generală de corecție a prețurilor la carburanți în această perioadă.

În ceea ce privește ceilalți distribuitori, Rompetrol și Lukoil au menținut nivelul de 9,02 lei/l, fără modificări. În schimb, Socar a operat o reducere de 0,32 lei/l, coborând prețul de la 9,34 lei/l la 9,02 lei/l.

Analiza prețurilor la nivel național arată că cele mai avantajoase tarife la carburanți sunt disponibile în afara Capitalei. Astfel, cea mai ieftină benzină poate fi achiziționată la prețul de 8,07 lei/l în stația Petrom din Slobozia, județul Ialomița. Comparativ cu ziua anterioară, când prețul era de 8,17 lei/l, reducerea este de 0,10 lei/l.

Pentru motorină, aceeași stație din Slobozia oferă cel mai mic tarif, de 8,63 lei/l, în scădere de la 8,93 lei/l înregistrat anterior. Diferența de 0,30 lei/l confirmă că trendul descendent este mai accentuat pe segmentul acestui tip de carburant.

Aceste variații reflectă ajustările rapide ale pieței și competiția între operatori, care influențează direct costurile suportate de consumatori. Diferențele între rețele și regiuni rămân relevante pentru șoferii care urmăresc optimizarea cheltuielilor.

Tabel sinteză – evoluția prețurilor la carburanți (19 aprilie 2026):