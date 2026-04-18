Carburanții au consemnat o scădere accelerată, după ce OMV Petrom a decis, în cursul aceleiași zile, să ajusteze de două ori prețurile la pompă, într-un interval de aproximativ 15 ore. Prima reducere a fost aplicată dimineața, când motorina a fost ieftinită cu 35 de bani pe litru, iar benzina cu 20 de bani, scriu cei de la profit.ro.

Ulterior, în după-amiaza zilei de sâmbătă, compania a operat o nouă ajustare, de 30 de bani pentru motorină și 10 bani pentru benzină. Cumulat, scăderea ajunge la 65 de bani/l pentru motorină – un nivel record – și 30 de bani/l pentru benzină.

În urma acestor mișcări, prețul motorinei standard a coborât la 8,63 lei/l în stațiile Petrom și la 8,72 lei/l în cele OMV. În același timp, benzina standard a ajuns la 8,07 lei/l la Petrom și 8,18 lei/l la OMV. Nivelurile sunt similare celor înregistrate la începutul lunii martie, înainte de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu.

Această revenire plasează carburanții la doar aproximativ 35 de bani peste nivelul motorinei din 1 martie și la circa 10 bani peste cel al benzinei din aceeași perioadă.

Scăderea rapidă a carburanților apare într-un context geopolitic complicat, în care mai multe nave comerciale și-au modificat rutele pentru a evita Strâmtoarea Ormuz. Decizia vine după ce autoritățile iraniene au reiterat că tranzitul va fi restricționat, în condițiile în care blocada navală impusă de Statele Unite rămâne în vigoare.

În mod obișnuit, astfel de evoluții generează presiuni de creștere asupra prețului petrolului și, implicit, asupra carburanților. Cu toate acestea, piața locală indică o tendință inversă, sugerând o recalibrare rapidă a prețurilor sau o reacție întârziată la fluctuațiile internaționale anterioare.

Pe lângă OMV Petrom, și Rompetrol a aplicat reduceri încă de la primele ore ale zilei, scăzând prețul motorinei cu 35 de bani până la 9,02 lei/l și pe cel al benzinei cu 20 de bani până la 8,28 lei/l. Niveluri similare sunt practicate și de alte companii majore, precum MOL și Lukoil, ceea ce confirmă o tendință generalizată în piața carburanților.

Rămâne de urmărit dacă și ceilalți operatori vor continua ajustările în același ritm în orele următoare, așa cum s-a întâmplat în episoade similare din trecut.

Datele din piață indică o corecție semnificativă a prețurilor la motorină, după vârful atins la începutul lunii aprilie, când nivelurile depășeau pragul de 10 lei/l la majoritatea operatorilor.

Evoluția prețului motorinei în stațiile din capitală (lei/l):

Companie 01.03 03.04 06.04 07.04 09.04 10.04 15.04 16.04 17.04 18.04 Petrom 8,24–8,28 10,09 10,29 9,93 9,93 9,58 9,58 9,28 9,28 8,63 Lukoil 8,26–8,27 10,14 10,38 10,02 9,98 9,68 9,63 9,63 9,37 9,02 Socar 8,26–8,29 10,19 10,49 10,13 9,99 9,99 9,69 9,69 9,34 9,34 OMV 8,33–8,37 10,18 10,38 10,02 10,02 9,67 9,67 9,37 9,37 8,72 Rompetrol 8,29–8,37 10,27 10,51 10,28 10,08 10,02 9,67 9,64 9,37 9,02 MOL 8,32–8,37 10,28 10,39 10,03 10,02 9,99 9,67 9,67 9,37 9,02

Și în cazul benzinei, datele indică o scădere consistentă, cu revenirea la valori apropiate de cele dinaintea creșterilor generate de tensiunile din Orientul Mijlociu.

Evoluția prețului benzinei în stațiile din capitală (lei/l):

Companie 01.03 03.04 06.04 07.04 09.04 10.04 15.04 16.04 17.04 18.04 Petrom 7,93–7,98 9,22 9,12 9,12 9,12 8,72 8,72 8,37 8,37 8,07 Lukoil 7,92–7,97 9,28 9,20 9,23 9,19 8,99 8,89 8,89 8,48 8,28 Socar 7,96–7,99 9,43 9,23 9,23 9,23 9,19 8,79 8,79 8,39 8,39 OMV 8,02–8,07 9,33 9,23 9,23 9,23 8,83 8,83 8,48 8,48 8,18 Rompetrol 7,96–8,07 8,59 9,11 9,20 8,94 9,11 9,10 8,82 8,48 8,28 MOL 8,01–8,07 9,43 9,23 9,23 9,19 9,11 9,10 9,10 8,48 8,28