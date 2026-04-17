Prețuri carburanți vineri, 17 Aprilie. Prețurile la carburanți continuă să scadă în Republica Moldova, conform celor mai recente date publicate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Ajustările vizează atât benzina, cât și motorina, în contextul fluctuațiilor de pe piața internațională a petrolului.

Potrivit ANRE, această evoluție reflectă dinamica globală a cotațiilor petrolului și mecanismul de ajustare zilnică a prețurilor de referință aplicat la nivel național.

Noile valori de referință indică o reducere pentru ambele tipuri de carburant:

Benzină: 29,43 lei/litru (aprox. 7,72 lei RON), cu o scădere de 15 bani

Motorină: 31,52 lei/litru (aprox. 8,48 lei RON), cu o reducere de 95 bani

Scăderea este mai accentuată în cazul motorinei, ceea ce indică o ajustare mai puternică a cererii și ofertei pe segmentul diesel pe piețele internaționale.

Potrivit ANRE, evoluția actuală este influențată de mai mulți factori globali, printre care:

fluctuațiile cotațiilor internaționale ale petrolului brut

tensiuni geopolitice în zone strategice de producție

modificări în lanțurile globale de aprovizionare

politica de ajustare zilnică a prețurilor de referință

Aceste elemente determină variații constante ale prețurilor la pompă, atât în Republica Moldova, cât și în alte state din regiune.

ANRE monitorizează permanent piața produselor petroliere și actualizează zilnic prețurile de referință pentru carburanți. Scopul este menținerea unui echilibru între:

transparența formării prețurilor

protecția consumatorilor

adaptarea rapidă la schimbările pieței internaționale

Această abordare permite evitarea șocurilor bruște de preț și asigură o corelare directă cu evoluțiile globale ale petrolului.

Diferențele de preț dintre Republica Moldova și România sunt explicate în principal prin nivelul accizelor și al taxării.

În România:

acciza la benzină este de aproximativ 3,06 lei/litru

acciza la motorină este de aproximativ 2,80 lei/litru

În Republica Moldova:

echivalentul accizei la benzină este de aproximativ 1,85 lei/litru

la motorină aproximativ 0,86 lei/litru

Aceste diferențe fiscale contribuie semnificativ la prețurile finale mai ridicate din România, chiar și în condițiile unor variații similare ale pieței internaționale.

Tip carburant Nivel / Zonă Preț minim (lei/l) Preț maxim (lei/l) Observații Benzină Medie națională 8,67 — stabilitate pe fondul petrolului ~98 $/baril Motorină Medie națională 9,47 — ușoară scădere generală Benzină standard București 8,37 8,89 variații între stații Motorină standard București 9,28 9,63 diferențe de distribuție Benzină premium București 8,85 9,59 calitate superioară + aditivi Motorină premium București 10,05 10,45 cel mai scump segment

Costul alimentării unui SUV premium a devenit un subiect tot mai urmărit de șoferi, în contextul variațiilor constante ale prețurilor la carburanți. Pentru un model precum Range Rover Evoque diesel, fabricat în 2013, suma necesară pentru un plin depinde în principal de capacitatea rezervorului și de prețul actual al motorinei.

În mod obișnuit, acest model are un rezervor cu o capacitate de aproximativ 60 de litri. Valoarea poate varia ușor în funcție de motorizare și configurație, însă 60 de litri este considerată media standard utilizată în calculele de consum și cost.

În București, prețul motorinei standard se situează în prezent într-un interval cuprins între 9,28 lei și 9,63 lei pe litru, cu o medie de aproximativ 9,47 lei pe litru. Aceste variații apar în funcție de stația de alimentare, politica de preț a distribuitorilor și dinamica pieței locale de carburanți.

Pe baza acestor valori, costul unui plin pentru un rezervor de 60 de litri poate fi estimat destul de precis. În scenariul cu preț minim, alimentarea completă ajunge la aproximativ 556,80 lei, în timp ce la prețul mediu costul urcă la circa 568,20 lei. În cazul maxim al intervalului de preț, un plin poate ajunge la aproximativ 577,80 lei.