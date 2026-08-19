Nu mai ai voie să îți acoperi fața în spațiile publice. „Legea burqa” schimbă regulile într-o țară europeană

Portugalia introduce restricții privind acoperirea feței în spațiile publice, după promulgarea actului normativ cunoscut în presa locală drept „legea burqa”. Președintele António José Seguro a promulgat textul inițiat de formațiunea de extremă dreapta Chega și adoptat de Parlament. Măsura vizează hainele care ascund fața și împiedică identificarea unei persoane, fiind prevăzute însă mai multe excepții. Încălcarea regulilor poate atrage amenzi de până la 3.000 de euro.

„Legea burqa” stabilește că, în Portugalia, nu poate fi purtată în spațiile publice îmbrăcăminte concepută pentru ascunderea feței atunci când aceasta împiedică identificarea persoanei. Reglementarea se aplică, astfel, acoperirii feței în circumstanțele prevăzute expres de noul act normativ.

Potrivit AFP, interdicția vizează îmbrăcămintea care ascunde fața sau face imposibilă identificarea unei persoane în spațiul public. În practică, măsura afectează inclusiv femeile musulmane care poartă burqa, veșmânt care acoperă corpul și fața.

Actul normativ introduce și o prevedere distinctă referitoare la constrângerea unei persoane. Devine interzisă obligarea cuiva să își acopere fața din considerente legate de sex sau religie.

Președintele Portugaliei a argumentat promulgarea reglementării prin importanța pe care chipul unei persoane o are în identificare și în interacțiunea socială, recunoscând în același timp caracterul sensibil al subiectului.

„Chipul trebuie considerat un element central al identității umane și al comunicării”, a explicat președintele portughez Antonio José Seguro.

Fostul lider al Partidului Socialist a recunoscut însă că acesta este un subiect „de mare sensibilitate socială și culturală”.

Versiunea finală a actului normativ, denumită de presa portugheză „legea burqa”, a fost adoptată de Parlament în luna iulie a anului trecut. Textul a obținut sprijinul coaliției guvernamentale de dreapta și al extremei drepte.

Partidele de stânga s-au opus proiectului și au votat împotriva acestuia în Parlament.

Nerespectarea interdicției privind acoperirea feței în spațiul public poate avea consecințe financiare importante pentru persoanele care încalcă noile prevederi. Sancțiunile stabilite prin lege sunt cuprinse între 150 și 3.000 de euro.

Reglementarea nu instituie însă o interdicție absolută, fiind prevăzute situații în care acoperirea feței rămâne permisă.

Excepțiile se aplică atunci când acoperirea feței este justificată de motive medicale, profesionale, artistice sau climatice. În aceste situații, persoanele vizate nu intră sub incidența interdicției.

Acoperirea feței este permisă și în anumite spații sau împrejurări expres exceptate de la noile reguli. Printre acestea se numără lăcașurile de cult, misiunile diplomatice și avioanele, potrivit AFP.