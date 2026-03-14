Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat, pe contul său de Facebook, că a dispus mai multe măsuri împotriva fenomenului de afișaj ilegal și graffiti care, în opinia sa, degradează imaginea orașului. Edilul a afirmat că, alături de tagging, lipirea ilegală de postere reprezintă o „boală” care sluțește București și care, până acum, nu a fost tratată eficient de autorități.

Potrivit primarului, Poliția Locală a fost însărcinată să identifice toate firmele care vandalizează orașul prin campanii organizate de lipire a afișelor, urmând ca patronii și administratorii acestora să fie reclamați penal pentru vandalism. În același timp, instituțiile care administrează stâlpii din spațiul public – transport, iluminat sau infrastructură stradală – ar urma să acționeze în instanță companiile respective pentru a recupera costurile de curățare.

Edilul a subliniat că îndepărtarea afișelor lipite ilegal este mai costisitoare decât montarea lor și a criticat modul în care sunt soluționate în instanță astfel de cazuri. Ciucu a susținut că peste 99% dintre dosarele privind vandalizarea spațiului public se finalizează fără sancțiuni semnificative, ceea ce ar contribui la perpetuarea fenomenului.

Primarul a oferit drept exemplu o situație în care elemente de mobilier urban curățate au fost acoperite din nou cu postere în doar o noapte. El a afirmat că în Sectorul 6, unde susține că Poliția Locală a fost reformată și funcționează eficient, afișajul ilegal a fost în mare parte eliminat.

Ciucu a declarat că va combate pe toate planurile companiile pe care le consideră responsabile de acest tip de vandalism și a făcut apel la artiști să nu mai accepte promovarea prin astfel de metode, argumentând că fenomenul este generalizat și afectează imaginea capitalei României.

„Alături de grafitty (de fapt tagging), afișajul ilegal cu postere este o boală oribilă care sluțeste Bucureștiul și pe care nu a tratat-o nimeni! Am dispus poliției locale să identifice toate firmele care, în mod organizat, vandalizează orașul și să le facă plângeri penale pentru vandalism patronilor si administratorilor acestor societăți. Am dispus institutiilor care au stâlpi (STB, iluminat, străzi) să actioneze in justiție aceste companii care paraziteazā spațiul public pentru a-și recupera toate costurile cu curațirea. ESTE MAI SCUMP să cureți un afiş decat să il pui. Judecatorii care judecă cazuri de astfel de vandalizări sunt parte a problemei. Peste 99% din cazurile de vandalizare se soluționează cu un mare nimic. Pentru ei nu e o problemă că orașul arată în halul în care arată și că ne va costa zeci de milioane să ne curatăm clădirile de grafitty. Vedeți foto. Nu o durat mai mult de o noapte ca una dintre firmele cu astfel de practici mizerabile, necivilizate, sa lipeasca alte postere pe elementele curățate. În Sectorul 6, având o Poliție Locală reformată și funcțională, am reușit să eliminăm acest afișaj. Declar război pe toate fronturile acestor firme-parazit. Iar pe artiștii care se lasă promovați în acest mod necivilizat, prin vandalism, ar trebui să îi încerce un sentimemt de jenă. Fac apel la artiṣti să nu mai accepte acest tip de promovare! Și dumneavoastră traiți în acest oraș! Este Capitala României și este rușinos! Fenomenul este generalizat”, a scris Ciucu.

În România, graffiti-ul realizat fără acordul proprietarului este sancționat în principal ca faptă contravențională, potrivit Legii nr. 61/1991 privind ordinea și liniștea publică. Legea prevede o amendă cuprinsă între 3.000 și 6.000 de lei. Persoana sancționată este obligată, de asemenea, să readucă bunul la starea inițială, adică să curețe sau să repare suprafața pe care a realizat graffiti-ul. Autoritățile pot stabili un termen de cel mult 15 zile pentru această operațiune.

În anumite situații, graffiti-ul poate fi încadrat nu doar ca o contravenție, ci ca infracțiune de distrugere, conform articolului 253 din Codul Penal. Acest lucru se întâmplă atunci când inscripționarea produce deteriorări reale sau costuri semnificative pentru refacerea bunului. Pentru infracțiunea de distrugere, legea prevede pedeapsa cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amendă penală. Dacă bunul afectat aparține domeniului public sau unei instituții publice, limitele de pedeapsă sunt mai mari, respectiv închisoare de la 1 la 5 ani.

Afișajul ilegal, cum ar fi lipirea de postere pe stâlpi, ziduri, garduri sau alte elemente din spațiul public fără autorizație, este reglementat în principal de Legea nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, precum și de regulamentele locale adoptate de primării.

Pentru persoanele fizice care lipesc afișe sau anunțuri în locuri nepermise, amenzile sunt în general cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei.

În cazul firmelor sau al organizatorilor de evenimente care folosesc în mod sistematic afișajul ilegal pentru promovare, sancțiunile pot ajunge la valori mult mai mari, de regulă între 10.000 și 50.000 de lei, la care se adaugă obligația de a îndepărta materialele publicitare și de a plăti costurile de curățare suportate de autorități.