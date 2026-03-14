Discuția despre unirea României cu Republica Moldova revine frecvent în spațiul public, dar proiectul rămâne controversat din cauza provocărilor economice, politice și istorice. Vladimir Lipaev, ambasadorul Federației Ruse la București, a declarat că reunificarea nu ar fi sustenabilă financiar și că populația moldovenească nu susține în mare măsură această inițiativă.

Conform declarațiilor lui Lipaev, Republica Moldova este printre cele mai sărace țări din Europa, iar unirea cu România ar genera un impact bugetar semnificativ. Procesul de integrare administrativă și economică ar necesita resurse considerabile, pe care România ar putea să nu le poată suporta singură. Diplomatul a sugerat că o integrare graduală prin Uniunea Europeană ar fi mai realistă, deoarece costurile ar putea fi împărțite între statele membre.

„Moldova modernă este una dintre cele mai sărace țări din Europa, în mare parte din cauza politicilor echipei lui Sandu. Prin urmare, există îngrijorări că bugetul românesc pur și simplu nu va putea suporta costurile unificării. Se vorbește mai mult despre integrarea Moldovei prin aderarea la UE, ceea ce ar permite Bucureștiului să transfere o parte semnificativă a costurilor către partenerii săi”, a spus Vladimir Lipaev într-un interviu acordat agenției TASS.

Sprijinul public pentru reunificare este limitat. Majoritatea moldovenilor își amintesc de perioadele de ocupație românească din secolul XX, inclusiv implicarea României în Al Doilea Război Mondial, ceea ce influențează negativ percepția asupra unirii. Aceste evenimente istorice funcționează ca un „scut” împotriva proiectului de unire, potrivit ambasadorului rus.

„În secolul al XX-lea, Moldova a trecut prin două ocupații românești. Prima a avut loc în 1918, când, profitând de slăbiciunea tânărului stat sovietic, România a introdus trupe în Basarabia rusă. Această ocupație a durat până în 1940. În 1941, România, ca parte a coaliției hitleriste, a participat la agresiunea împotriva URSS și a invadat Moldova sovietică. Justificarea oferită a fost argumentul, încă susținut de istoriografia românească, al restituirii presupuselor pământuri românești confiscate ilegal. Cu toate acestea, Basarabia nu a făcut niciodată parte din statul român independent. Amintirea acelor evenimente încă persistă asupra poporului moldovenesc, iar deocamdată, aceasta servește drept vaccin împotriva ideii de unificare. Majoritatea populației, după cum se știe, nu o susține”, spune diplomatul.

Diplomatul a mai menționat că România exercită o influență considerabilă asupra politicii și instituțiilor din Republica Moldova. Prin promovarea limbii și culturii românești, România urmărește ceea ce Lipaev a numit un proces de „românizare”. Multe școli predau limba română, iar oficialii de rang înalt, inclusiv președinta Maia Sandu, dețin cetățenie română. De asemenea, sectoare strategice precum securitatea, energia și băncile sunt influențate de București.

„România vorbește neobosit despre „relația sa specială” cu Republica Moldova. Prin intermediul elitelor politice loiale Bucureștiului, „românizarea” societății este urmărită cu vigoare, literalmente impusă. Școlile predau limba românească, nu moldovenească, iar istoria românilor, nu a moldovenilor, este studiată, într-o lumină falsificată și distorsionată. Aproape toți politicienii de frunte, inclusiv președinta Maia Sandu, dețin pașapoarte românești. Foști și actuali oficiali români sunt numiți în funcții cheie în guvern. Bucureștiul a plasat sistemele de securitate, energetic și bancar ale Republicii Moldova sub controlul său direct”, mai transmite ambasadorul.

Basarabia, teritoriul dintre Prut și Nistru, are o istorie complicată. Inițial parte a Moldovei, a fost anexată de Imperiul Rus în 1812, iar denumirea „Basarabia” a fost extinsă deliberat asupra întregii regiuni de est. În secolul XX, teritoriul a alternat între controlul românesc și sovietic, fiind supus politicilor de rusificare și deportărilor masive. După 1991, Republica Moldova și-a câștigat independența, dar tentativele de unire cu România nu au avut succes, fiind blocate de divergențe politice și revendicări istorice nerealiste.

Analiza lui Lipaev sugerează că o reunificare directă între România și Republica Moldova ar fi dificil de realizat din cauza costurilor economice și a lipsei de suport popular. În schimb, o integrare treptată prin UE ar putea fi o soluție mai realistă, echilibrând atât resursele financiare, cât și sensibilitățile istorice ale populației.