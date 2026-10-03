Rafael Nadal, din nou pe zgură. Spaniolul revine la Roland-Garros după aproape doi ani

Rafael Nadal va reveni pe terenul de zgură de la Roland-Garros, la 683 de zile de la ultima sa apariție într-un meci. Fostul lider mondial va participa la o demonstrație organizată cu ocazia aniversării a zece ani de la înființarea Academiei Rafael Nadal.

Academia își marchează anul acesta primul deceniu de existență, iar fostul jucător spaniol, retras din activitatea profesionistă în noiembrie 2024, a ales să celebreze momentul printr-o competiție specială. Evenimentul, intitulat Rafa Nadal Academy Slam, îi va reuni pe teren pe mai mulți foști jucători importanți ai tenisului mondial.

Revenirea lui Nadal are o semnificație aparte, mai ales după retragerea sa din tenisul profesionist. Spaniolul, care a cucerit de-a lungul carierei 22 de titluri de Grand Slam, va avea astfel ocazia să joace din nou pe suprafața pe care și-a construit o parte importantă a carierei.

Fostul număr unu mondial a vorbit deschis despre forma sa actuală și despre nivelul la care se află înaintea acestei apariții. Nadal a precizat că nu s-a pregătit pentru a reveni la competiția profesionistă și că participarea sa are un caracter festiv, legat de aniversarea academiei.

„Nu există niciun Rafa Nadal competitiv aici astăzi. Sunt într-o altă fază. M-am apropiat de minge abia în ultimele două săptămâni, pentru câteva antrenamente. Nu am prea jucat de când m-am retras, poate de patru ori, abia o jumătate de oră de fiecare dată. Astăzi, competiţia este ultima mea preocupare; este o petrecere la academie. Nu am ambiţii competitive”, a explicat fostul număr unu mondial.

Declarația spaniolului subliniază faptul că revenirea pe teren nu reprezintă o întoarcere la tenisul de performanță. Nadal a precizat că, după retragerea din noiembrie 2024, a jucat foarte puțin și că antrenamentele din ultimele două săptămâni au fost limitate.

Pentru public, însă, apariția sa pe zgura de la Roland-Garros va reprezenta o nouă ocazie de a-l vedea pe teren pe unul dintre cei mai titrați jucători din istoria tenisului. Demonstrația face parte din programul dedicat celor zece ani de existență ai academiei care îi poartă numele.

Evenimentul urma să îl aibă printre participanți și pe Roger Federer, însă fostul mare jucător elvețian a anunțat că nu poate lua parte la demonstrație. Astfel, reuniunea de la Roland-Garros va avea o componență diferită față de cea anunțată inițial.

În absența lui Federer, pe teren vor putea fi văzuți mai mulți foști jucători cunoscuți din circuitul internațional. Printre aceștia se numără Andy Murray, Richard Gasquet, David Ferrer, Carlos Moya, Marat Safin, Dominic Thiem și Fabio Fognini.

Demonstrația va fi transmisă de canalul Movistar Plus, astfel că revenirea lui Nadal pe terenul de zgură va putea fi urmărită și de publicul care nu va fi prezent la Roland-Garros.

Rafa Nadal Academy Slam marchează astfel aniversarea de zece ani a academiei și îi oferă fostului campion spaniol ocazia de a reveni pe teren într-un context diferit de cel al meciurilor oficiale. Participarea sa vine după aproape doi ani de la ultima apariție într-un meci și la aproape doi ani de la retragerea din tenisul profesionist.