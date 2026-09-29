Simona Halep, apariție surprinzătoare după aniversarea de 35 de ani. Cine era alături de ea

Marea campioană Simona Halep a împlinit 35 de ani pe 27, iar aniversarea a fost marcată alături de Dorin Mateiu, într-un moment care a atras atenția prin apariția celor doi împreună. Fosta lideră mondială WTA a fost surprinsă la Aeroportul Internațional Henri Coandă, unde l-a întâmpinat pe omul de afaceri.

Imaginile recente îi surprind pe Simona Halep și Dorin Mateiu după întâlnirea de la aeroport. Cei doi au urcat în mașină, iar ulterior au fost surprinși în ipostaze tandre, înainte de a pleca împreună din zona aeroportului.

Destinația aleasă a fost National Golf & Country Club, un complex exclusivist aflat în comuna Niculești, în apropiere de București. Apariția celor doi a avut loc la scurt timp după aniversarea fostei jucătoare de tenis, care a împlinit 35 de ani la sfârșitul lunii septembrie.

Revederea de la aeroport vine într-o perioadă în care viața personală a Simonei Halep este urmărită cu atenție, după retragerea sa din activitatea competițională. Fosta campioană de la Wimbledon și Roland Garros continuă să fie prezentă în spațiul public și prin proiectele pe care le desfășoară după încheierea carierei sportive, potrivit Cancan.

Simona Halep a obținut peste 40,2 milioane de dolari numai din premiile acordate în circuitul WTA. O parte importantă din veniturile obținute în perioada în care a evoluat la nivel profesionist a fost direcționată către investiții imobiliare.

Printre proprietățile sale se numără un hotel din Poiana Brașov, achiziționat pentru aproximativ 2 milioane de euro. Ulterior, sportiva a investit alte aproximativ 500.000 de euro pentru extinderea și modernizarea proprietății.

#dorinmateiu #vedete #fypage #cancan ♬ original sound – cancan.ro @cancan_ro Simona Halep a împlinit ieri 35 de ani! Fosta nr. 1 mondial la tenis a avut parte de o aniversare pe un vibe romantic. L-a așteptat pe iubitul ei, milionarul Dorin Mateiu, la aeroport, iar CANCAN.RO a surprins sărutul „oficial” de bun-venit în țară! Avem imagini cu o Simona Halep foarte sexy și fericită alături de bărbatul ei! După ce îl ia de pe Otopeni, Simona și Dorin Mateiu (regele mezelurilor) pleacă la National Golf&Country Club din comuna Niculești, în apropierea Bucureștiului, unde l-a dus pe „iubi” într-una din vilele din complex, probabil ca să aniverseze așa cum se cuvine! #simonahalep

Fosta jucătoare de tenis deține, de asemenea, un hotel în stațiunea Mamaia și mai multe proprietăți imobiliare în Constanța. Investițiile în domeniul imobiliar au reprezentat una dintre direcțiile în care au fost utilizați banii obținuți de Halep de-a lungul carierei sale sportive.

Veniturile Simonei Halep nu au provenit însă doar din premiile câștigate în turnee. Fosta lideră mondială a avut de-a lungul timpului contracte de imagine cu mai multe branduri importante, printre care Nike, Wilson, Mercedes-Benz, Hublot, Dedeman, Dorna și Vodafone.

După retragerea din tenis, Simona Halep a continuat să fie implicată în proiecte comerciale și să colaboreze cu branduri cunoscute. În 2026, fosta campioană a devenit ambasador oficial al companiei aeriene AnimaWings.

Reprezentanții companiei au explicat alegerea prin imaginea construită de Simona Halep în jurul performanței, profesionalismului și încrederii. Asocierea vine după o carieră în care sportiva a ocupat poziția de lider al clasamentului mondial și a câștigat două dintre cele mai importante turnee de Grand Slam.

La rândul său, Halep a declarat că își dorește să susțină proiecte românești în care crede și care au potențial de dezvoltare. Activitatea sa de după retragerea din tenis include astfel și colaborări cu companii și branduri, în paralel cu investițiile realizate de-a lungul anilor.

Apariția de la Aeroportul Internațional Henri Coandă și ulterior la National Golf & Country Club a avut loc la scurt timp după aniversarea celor 35 de ani ai Simonei Halep. Imaginile surprinse îi arată pe fostă jucătoare de tenis și pe Dorin Mateiu împreună, după întâlnirea de la aeroport.