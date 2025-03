Simona Halep iubește din nou? Fosta jucătoare de tenis a fost mereu rezervată în ceea ce privește viața sa personală, însă recent au apărut speculații despre o posibilă nouă relație. Deși nu a oferit nicio confirmare, anumite postări pe rețelele sociale, inclusiv imagini cu buchete de flori primite, au stârnit zvonuri cu privire la o posibilă idilă.

Un mesaj misterios postat pe rețelele de socializare a stârnit speculații cu privire la viața amoroasă a Simonei Halep. Ultima sa postare pe Instastory a atras atenția fanilor, care cred că sportiva ar putea fi, cel puțin, într-o perioadă de tatonare în ceea ce privește o nouă relație.

După despărțirea de Toni Iuruc în 2022, Simona Halep a evitat să discute public despre viața ei personală. Fanii sunt în continuare curioși dacă sportiva își va găsi din nou fericirea alături de cineva.

În urmă cu doi ani, ea și omul de afaceri au decis să încheie căsătoria, renunțând și la planurile de a organiza cununia religioasă și petrecerea de nuntă, care ar fi trebuit să aibă loc la Cazinoul Sinaia.

Recent, numele lui Dorin Mateiu, un om de afaceri de succes, a fost asociat cu cel al dublei campioane de Grand Slam. Paparazzi i-au surprins împreună la o terasă, ceea ce a alimentat speculațiile despre o posibilă relație romantică între ei. Cu toate acestea, Dorin Mateiu a clarificat situația, dezmințind orice legătură sentimentală cu fosta campioană de la Wimbledon.

„Ne-am întâlnit de mai multe ori și am considerat că putem discuta despre multe lucruri. Suntem cunoștințe. Asta pot să spun. Și-a luat apartament la Rahmaninov, acolo ne știm. O relație amoroasă, de cuplu? Doamne ferește! Exclus așa ceva. Eu am invitat-o în oraș. De ce? Pentru că am vrut să vorbim. Ne-am întâlnit de mai multe ori în acel complex și am considerat că putem discuta despre multe lucruri. Nu neapărat de afaceri, dar nici despre ce se scrie acolo. E o tâmpenie, o prostie, dar, în fine, așa a apărut”, a declarat acesta atunci.