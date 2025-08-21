Premierul Ilie Bolojan a justificat creșterea impozitelor pe locuințe cu până la 70%. Această măsură face parte din al doilea pachet de reforme fiscale al Guvernului și se aliniază unei strategii negociate cu Comisia Europeană, menită să asigure autonomia financiară a primăriilor.

Șeful Executivului a declarat că, în ultimii ani, prin programe guvernamentale, s-au alocat fonduri semnificative pentru dezvoltarea localităților, inclusiv pentru asfaltarea drumurilor, extinderea rețelelor de canalizare și reabilitarea termică a apartamentelor. Bolojan a precizat că astfel de investiții trebuie continuate și nu mai pot fi finanțate doar de la nivel central, fiind necesară și cofinanțarea de către autoritățile locale, întrucât impozitul pe proprietate este încasat de acestea.

„Eu voi fi corect întotdeauna cu cetățenii țării, însă, în acești ani, prin programe guvernamentale, au fost alocate sume importante pentru dezvoltarea localităților. S-au asfaltat drumuri, s-au extins rețelele de canalizare, s-au reabilitat termic apartamentele, și toate aceste lucruri trebuie continuate pentru a ridica standardul infrastructurii. Nu mai putem asigura aceste investiții doar de la nivel central. Este nevoie și de cofinanțare din partea autorităților locale, iar impozitul pe proprietate se încasează de acestea”, a declarat el.

Ilie Bolojan a explicat că, atunci când cetățenii beneficiază direct de proiecte finanțate din fonduri europene sau guvernamentale – cum ar fi reabilitarea termică a blocurilor, construcția de șosele care reduc timpul de deplasare sau îmbunătățirea curățeniei și creșterea valorii proprietăților – este firesc ca aceștia să contribuie financiar pentru aceste îmbunătățiri.

„Dacă locuiți într-un bloc reabilitat termic din fonduri europene, dacă se construiește o șosea de centură pe care câștigați cinci minute zilnic, dacă zona în care locuiți devine mai curată și valoarea proprietății crește, este normal să contribuiți pentru aceste lucruri”, a spus acesta.

Premierul a subliniat că Guvernul este nevoit să asigure cofinanțarea pentru proiecte majore, precum cele derulate prin PNRR, programul „Anghel Saligny” și alte investiții strategice, ceea ce limitează fondurile pe care le poate transfera primăriilor.

În ceea ce privește stabilirea impozitelor pe locuințe, autoritățile locale vor lua în calcul valoarea reală de piață a proprietăților, calculată pe baza unui raport centralizat al tranzacțiilor imobiliare, care va fi disponibil în aproximativ un an.

Ilie Bolojan a subliniat că statul se finanțează din contribuțiile cetățenilor și că, în ultimii ani, impozitele nu au fost actualizate pentru a ține pasul cu inflația. Șeful Executivului a explicat că este necesar ca impozitele să fie ajustate la valoarea reală de piață a imobilelor, astfel încât cetățenii să înțeleagă că aceste sume susțin investiții de care beneficiază direct.

„Ani de zile nu am ajustat impozitele și nici nu le-am explicat românilor că acești bani merg către investiții de care beneficiază direct. De aceea, este nevoie să aducem aceste impozite la un nivel care să reflecte valoarea reală de piață a imobilului”, a afirmat el.

Premierul a explicat că evaluarea proprietăților se va realiza prin centralizarea tranzacțiilor imobiliare la nivel local, iar astfel primăriile vor putea determina valoarea reală a unui imobil. El a menționat că aceste informații nu sunt disponibile anual din cauza întârzierilor, dar vor fi accesibile aproximativ într-un an.