Ministerul Finanțelor a decis să amâne încă o dată introducerea impozitării locuințelor la valoarea de piață, o reformă prevăzută deja în legislație și asumată de România atât prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cât și prin angajamentele fiscale față de Comisia Europeană.

Conform informațiilor Profit.ro, termenul stabilit inițial pentru 1 ianuarie 2025, ulterior amânat pentru 2026, este acum împins către 2027.

Surse oficiale au explicat că autoritățile nu dispun de timpul și infrastructura necesare pentru implementarea mecanismului complet. Lipsesc atât sistemele informatice care ar trebui să gestioneze evaluările imobiliare, cât și procedurile administrative pentru calcularea uniformă a valorii de piață. În consecință, 2026 va funcționa ca un an de tranziție, cu un regim intermediar de impozitare.

În prezent, impozitul pe clădirile rezidențiale se calculează pe baza unor criterii precum rangul localității, zona în care se află imobilul și materialele de construcție. Pe această bază, autoritățile locale aplică o cotă cuprinsă între 0,08% și 0,2%, însă în majoritatea cazurilor se utilizează pragul minim.

Ministerul Finanțelor are în vedere o modificare a bazei de calcul din Codul Fiscal, ceea ce va conduce la o creștere semnificativă a taxelor. Vicepremierul Barna Tánczos a declarat la Digi24 că impozitele pe locuințe ar putea urca cu 60–70%, argumentând că „foarte multe comune nu majorează periodic impozitele și depind prea mult de banii de la bugetul central. Este o majorare necesară pentru consolidarea bugetelor locale, astfel încât primăriile să devină cât de cât independente financiar și să poată asigura resurse pentru proiectele de dezvoltare.”

În paralel, autoritățile analizează și impozitele pe autoturisme, fiind luate în calcul posibile scutiri sau reduceri pentru vehiculele electrice, inclusiv din segmentul premium.

Efectele directe se vor resimți începând cu 2026, când contribuabilii persoane fizice vor suporta o povară fiscală suplimentară. Proprietarii de locuințe vor fi principalii vizați de creșterile de până la 70%, iar posesorii de autoturisme ar putea plăti taxe diferite în funcție de tipul de motorizare.

Pentru mediul de afaceri nu se anunță schimbări majore, întrucât firmele se află deja sub regimul impozitării pe baza evaluărilor profesionale.

Impozitarea la valoarea de piață trebuia să intre în vigoare inițial la 1 ianuarie 2025, conform legii de aprobare a OUG 16/2022. Parlamentul a decis însă amânarea cu doi ani, invocând nevoia unei perioade de tranziție. Ulterior, termenul a fost împins la 2026, în context electoral. Acum, noua decizie împinge aplicarea efectivă abia în 2027, la aproape cinci ani de la data prevăzută inițial.

Pentru populație, măsura înseamnă taxe locale mai mari, chiar dacă reforma completă este din nou întârziată. În mediul urban, unde valorile imobiliare sunt deja ridicate, creșterea poate presa serios bugetele familiale. În mediul rural, unde impozitele au rămas nemodificate ani la rând, efectul va fi resimțit printr-o creștere a resurselor financiare ale comunelor, dar și printr-un posibil cost electoral pentru primari.

Amânarea relevă slăbiciunile administrației românești în implementarea infrastructurii digitale. Lipsa unui sistem informatic care să gestioneze evaluările imobiliare arată decalajul dintre angajamentele asumate prin PNRR și capacitatea reală a statului.

Distanța dintre valoarea reală a proprietăților și taxele plătite va continua să se adâncească. Când impozitarea la valoarea de piață va intra în sfârșit în vigoare, impactul fiscal ar putea fi și mai dur, pentru că între timp prețurile locuințelor vor crește și mai mult.