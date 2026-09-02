Sorana Cîrstea a trecut de Diane Parry. Câți dolari a câștigat românca la New York

Sorana Cîrstea, în vârstă de 36 de ani și ocupanta locului 17 WTA, s-a calificat pentru a treia oară în 2026 în turul trei al unui turneu de Grand Slam. Performanța de la US Open vine într-un sezon considerat cel mai bun al carierei sale.

Jucătoarea română a ajuns până în sferturile de finală la Roland Garros, iar la Wimbledon a fost eliminată în turul trei de Linda Noskova. Cehoaica a continuat parcursul la competiția londoneză și a câștigat ulterior trofeul.

La Flushing Meadows, Cîrstea și-a confirmat statutul de cap de serie și a trecut de primele două tururi fără să piardă vreun meci. Românca a obținut astfel o nouă calificare în turul trei la un turneu de Grand Slam, după rezultatele înregistrate în acest sezon la Roland Garros și Wimbledon.

Parcursul de la New York are și o miză financiară importantă pentru jucătoarea română, care și-a asigurat deja un premiu consistent după cele două victorii obținute în primele tururi.

În primul meci disputat la US Open, Sorana Cîrstea a învins-o pe Julia Grabher, ocupanta locului 112 WTA, cu scorul de 6-3, 6-0. Românca a avut nevoie de un singur meci pentru a-și confirma poziția de favorită în fața jucătoarei din Austria.

În turul secund, adversara Soranei Cîrstea a fost Diane Parry, jucătoare aflată pe locul 31 WTA și într-o perioadă bună de formă. Franțuzoaica a venit la New York după ce, cu o săptămână înainte, cucerise titlul pe hard la Monterrey.

Partida dintre Cîrstea și Parry a avut un început echilibrat, însă după primele douăzeci de minute românca a preluat controlul. Cîrstea s-a impus în două seturi, cu 6-2, 7-5, și și-a asigurat calificarea în turul trei.

Finalul meciului i-a oferit însă câteva emoții jucătoarei din România. Cîrstea a ratat primele trei mingi de meci pe care și le-a procurat, dar a reușit să închidă partida și să obțină accesul în faza următoare a competiției.

Calificarea în turul trei îi aduce Soranei Cîrstea un premiu financiar de €248,462. Suma reprezintă recompensa pentru parcursul înregistrat de româncă la ediția din 2026 a turneului de la Flushing Meadows.

Premiul primit la New York contribuie la totalul câștigurilor acumulate de Cîrstea de-a lungul carierei profesioniste. Românca a depășit deja pragul de 12,9 milioane de dolari obținuți din tenis.

Pentru atingerea pragului de 13 milioane de dolari, Soranei Cîrstea îi mai lipsesc mai puțin de $60,000. Performanța de la US Open îi aduce astfel o sumă importantă în clasamentul câștigurilor sale din tenis.

Pentru calificarea în optimile de finală ale US Open 2026, Cîrstea va trebui să treacă de următoarea adversară, italianca Jasmine Paolini. Jucătoarea în vârstă de 30 de ani ocupă locul 21 în clasamentul mondial și are în palmares două finale disputate în turnee de Grand Slam, potrivit sport.ro.