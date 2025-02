Simona Halep a anunțat oficial retragerea din tenis, punând capăt unei cariere impresionante, marcată de performanțe remarcabile și momente dificile. Fostul lider mondial timp de 64 de săptămâni și câștigătoare a două titluri de Grand Slam, sportiva din Constanța a recunoscut că decizia sa a fost influențată de evenimentele controversate din ultimii ani.

Suspendarea pentru dopaj, accidentările și efortul emoțional resimțit în fiecare competiție au fost factori determinanți în hotărârea finală.

După înfrângerea suferită la Transylvania Open, Halep a confirmat că nu va mai continua în circuitul profesionist.

Retragerea sa vine la aproape trei ani după suspendarea pentru dopaj, eveniment ce i-a marcat profund cariera.

Cu toate acestea, sportiva recunoaște că primele gânduri de a renunța la tenis au apărut înainte de această situație, încă din februarie 2022.

Adică nu pot să zic acum că dacă am fost numărul 1 o să ajung din nou în Top 10. Trebuie să muncești ca un câine ca să ajungi acolo. Și momentan nu mai pot să fac asta”, a mărturisit Halep într-un interviu.

„Da (n.r. tot ce s-a întâmplat în ultimii ani au condus spre decizia retragerii). Oricum, eu și în 2022, în februarie, înainte să merg la Academie, am vrut să mă las; le-am spus părinților mei atunci și poate că ar fi trebuit să-i ascult. Persoane de lângă m-au făcut să mă duc să încerc și să continui.

Simona Halep a făcut tranziția către Academia Mouratoglou, sperând să-și regăsească motivația și să își îmbunătățească jocul.

Din păcate, perioada petrecută acolo a coincis cu momentul în care a fost depistată pozitiv la un test antidoping în timpul US Open 2022.

Aceasta a fost una dintre cele mai grele încercări pentru sportivă, marcând începutul sfârșitului carierei sale.

După reducerea pedepsei de către Tribunalul de Arbitraj Sportiv, Halep a încercat să revină în circuit, însă accidentările au complicat și mai mult situația.

O problemă serioasă la genunchi a forțat-o să ia în considerare un implant de cartilaj, ceea ce i-ar fi necesitat un an sau chiar un an și jumătate de recuperare, fără vreo garanție că ar putea reveni la nivelul anterior.

„Când am înțeles că accidentarea la genunchi este gravă și că trebuie să fac implant de cartilaj (n.r. s-a gândit la redacție). Și mi-au spus că recuperarea durează un an, un an și jumătate, și nu-mi garantează că o să pot să performez ca înainte.

Obiectivul meu în carieră a fost să nu ajung la operație. Să joc cât se poate de mult, dar să nu ajung la operație, pentru că odată ce te-ai operat nu mai e nimic la fel.

Și uite că am reușit să evit, și nu era cazul să mai trag de mine, să rup ceva, ca să… ce, la urma urmelor? ”, a explicat Halep.