Simona Halep, fost lider mondial, a explicat că decizia sa a fost influențată de problemele fizice și de epuizarea emoțională acumulată de-a lungul carierei. A menționat că durerile la genunchi și umăr au devenit tot mai greu de suportat, iar tenisul său, bazat pe intensitate fizică și implicare emoțională, a ajuns să fie un chin. A precizat că nu mai vede sensul de a continua în aceste condiții, întrucât nu își dorește să joace doar pentru a ocupa locuri inferioare în clasamentul mondial.

Simona Halep a subliniat că fiecare meci a reprezentat pentru ea o presiune uriașă, fiind o persoană emotivă, iar anxietatea și stresul resimțite înaintea fiecărei partide au contribuit la epuizarea sa. A recunoscut că drumul înapoi spre performanță ar necesita o muncă imensă, iar în acest moment nu mai poate și nici nu mai dorește să facă acest efort.

După ce și-a dedicat întreaga viață sportului, Halep consideră că este momentul să descopere și alte aspecte ale vieții. A vorbit despre importanța dezvoltării personale și despre o nouă perspectivă asupra lucrurilor, subliniind că nu mai dorește un program strict sau responsabilități imediate.

În viitorul apropiat, vrea să se concentreze pe activități care o relaxează, cum ar fi să învețe să joace golf și să își mențină condiția fizică la sală. De asemenea, și-a exprimat dorința de a deveni mamă, considerând acest aspect o prioritate.

Simona Halep a rememorat cele mai mari realizări ale carierei sale, inclusiv câștigarea a două titluri de Grand Slam și clasarea pe locul 1 mondial. A declarat că nu are regrete și că rămâne cu amintiri de neprețuit, precum triumful la Wimbledon, pe care l-a descris ca fiind un moment „wow”. A primit mesaje de susținere din partea apropiaților, inclusiv de la fostul său antrenor, Darren Cahill, care i-a transmis că și-a încheiat cariera în stilul său caracteristic.

„Am o familie deosebită, am mai investit în niște lucruri în România, sunt o persoană deschisă, dar nu simt nevoia să am ceva acum de făcut. Nu mai vreau responsabilitate, nu mai vreau planuri, nu mai vreau program strict. Vreau să mă duc să joc golf, ăsta e obiectivul meu, să învăț să joc. Să mă duc la sală zilnic, să am grijă de corpul meu. Știu că toată lumea s-a îngrășat când s-a lăsat de sport. Am niște obiective care țin de persoana mea. Dar nu aș vrea să am planuri mari o perioadă.

Îmi doresc să fiu o mamă. O mamă bună, ca mama mea. Îmi doresc să am copii, când va fi norocul. Dar îmi doresc să fiu normală. Pentru că 30 de ani ăștia, de când joc, am fost o sportivă de performanță, n-am fost un om normal. Și acum a venit momentul să descoperim și alte lucruri”, a mai spus ea.