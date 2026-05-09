Sorana Cîrstea a obținut o victorie importantă în fața liderului mondial Aryna Sabalenka, după un meci intens disputat în cadrul turneului WTA 1000 de la Roma. Jucătoarea din România a reușit să revină în meci și să obțină una dintre cele mai importante victorii ale carierei sale recente.

Înaintea confruntării de la Roma, Sabalenka conducea cu 2-1 în întâlnirile directe. Sportiva din Belarus o învinsese pe Cîrstea în ianuarie, în optimile turneului de la Brisbane, scor 6-3, 6-3. În 2023, românca reușise să o elimine pe Sabalenka în sferturile de finală de la Miami, însă pierduse ulterior duelul din turul al doilea de la Madrid.

Aryna Sabalenka venea la Roma după un sezon solid, cu o finală la Australian Open și titluri câștigate la Indian Wells și Miami. La turneul italian, liderul WTA debutase cu victorie, după eliminarea suferită în sferturile de finală de la Madrid în fața americancei Hailey Baptiste. Deși a disputat finala competiției în 2024, Sabalenka nu a câștigat niciodată turneul de la Roma.

Sorana Cîrstea, în vârstă de 36 de ani și cap de serie numărul 26, ajunsese în turul al treilea după o victorie categorică în fața germancei Tatjana Maria, scor 6-2, 6-0, într-un meci care a durat doar 54 de minute.

“Sunt foarte fericită. Arina nu are nevoie de nicio introducere, este numărul unu în lume. E foarte plăcut să obţin un astfel de rezultat, dar muncesc foarte mult”, a spus Cîrstea pe teren.

Întrebată ce ar putea să o determine să renunțe la ideea retragerii din tenis la finalul sezonului, Sorana Cîrstea a răspuns zâmbind că poate o victorie la acest turneu ar putea schimba situația.

În optimile competiției de la Roma, românca o va întâlni pe jucătoarea cehă Linda Noskova, aflată pe locul 13 mondial.

Prin calificarea în optimi, Sorana Cîrstea și-a asigurat un premiu de 79.510 euro și 120 de puncte WTA. În timpul setului decisiv al meciului, Aryna Sabalenka a solicitat și un timeout medical.

Setul 3 – decisiv

7-5. SET și MECI Sorana Cîrstea! Românca joacă un game perfect și închide un meci extrem de dificil. Victorie spectaculoasă și succes important pentru jucătoarea noastră.

6-5. BREAK Cîrstea! Sorana trece peste un moment complicat și reușește un nou break. Revine în avantaj și are a doua șansă de a servi pentru victorie.

5-5. BREAK Sabalenka. Românca scade nivelul, iar Aryna revine în joc. Egalitate în decisiv, setul se prelungește.

5-4. Sabalenka rămâne în meci. Bielorusa se apropie de adversară. Sorana urmează să servească pentru victorie.

5-3. Game Cîrstea. Românca joacă excelent pe serviciu și se desprinde la doar un game de o victorie uriașă.

4-3. Sabalenka rezistă. Liderul mondial rămâne în set și, imediat după game, solicită time-out medical.

4-2. Confirmare break Cîrstea. Sorana confirmă avantajul și se distanțează la două game-uri.

3-2. BREAK Cîrstea! Game extrem de lung, cel mai disputat al meciului, câștigat de româncă.

2-2. Egalitate. Cele două jucătoare merg cap la cap în decisiv.

2-1. Sabalenka conduce. Bielorusa își face serviciul.

1-1. Rebreak Sabalenka. Sorana ratează șansa de confirmare a break-ului.

1-0. BREAK Cîrstea! Start excelent pentru româncă în setul decisiv.

Setul 2

6-3. SET Cîrstea! Românca domină clar setul și îl închide fără emoții, trimițând meciul în decisiv.

5-3. BREAK Cîrstea! Presiune excelentă din partea Soranei, care face un nou break și servește pentru set.

4-3. Cîrstea preia conducerea.

3-3. Egalitate. Sorana revine imediat în set.

2-3. BREAK Sabalenka. Bielorusa profită de greșeli și revine în față.

2-2. Rebreak Cîrstea.

1-2. Sorana ține aproape pe serviciu.

0-2. Sabalenka confirmă break-ul.

0-1. Break Sabalenka la debutul setului.

Setul 1

2-6. SET Sabalenka. Liderul mondial controlează primul set și îl câștigă în 35 de minute.

2-5. Break Sabalenka. Sorana cedează game-ul înainte de a servi pentru set.

2-4. Game Sabalenka. Bielorusa se desprinde.

2-3. Game Cîrstea. Game solid pe serviciu.

1-3. Break confirmat Sabalenka.

1-2. Break Sabalenka.

1-1. Reacție imediată Sabalenka.

1-0. Cîrstea salvează minge de break și începe bine meciul.

Start de partidă la Roma! Roma — Sorana Cîrstea servește prima.