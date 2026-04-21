În 2026 se împlinesc 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii, obținută de Nadia Comăneci pe 18 iulie 1976, la Montreal.

În România, anul 2026 a fost declarat Anul Nadia Comăneci.

„Când urcam la paralele, nu eram atât de emoționată. Mulțumesc pentru premiu, venind din partea voastră… Trebuie să spun aniversarea de 5 ori 10, pentru că 50 de ani sună atât de mult. Sportul învață copiii să se ridice când sunt jos, și cum să își susțină colegii. Voi sunteți zecele meu perfect”, a spus Nadia Comăneci, cu vocea gâtuită de emoții.

50 years on from her historic perfect 10, fellow Laureus Academy members surprised Nadia Comăneci with the Lifetime Achievement Award.#Laureus | @nadiacomaneci10 @Olympics pic.twitter.com/sIHB9Y2wFV — Laureus (@LaureusSport) April 20, 2026

Tot luni, Carlos Alcaraz și Arina Sabalenka au fost desemnați cei mai buni sportivi ai anului la Gala Laureus de la Madrid.

Anul trecut, trofeele au fost câștigate de Armand Duplantis și Simone Biles.

Premiul pentru cel mai bun tânăr sportiv al anului 2025 i-a revenit lui Lamine Yamal, jucător al FC Barcelona.

Pilotul de Formula 1 Lando Norris a fost desemnat Revelația Anului, iar titlul de echipa anului a fost acordat formației Paris Saint-Germain.

Premiul pentru Revenirea Anului a fost câștigat de Rory McIlroy. Gala a fost prezentată de Novak Djokovic și schioarea Eileen Gu.

Miercuri, 22 aprilie, de la ora 18:30, TVR 3 transmite în direct de la Sala Sporturilor din Deva evenimentul „Gala Nadia 10 – Perfecțiunea inspiră”, dedicat excelenței și moștenirii Nadia Comăneci.

Gala marchează 50 de ani de la performanța istorică obținută de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976, moment care a schimbat pentru totdeauna istoria gimnasticii.

Evenimentul poate fi urmărit și la TVR Sport, de la ora 21:30, și reunește nume importante ale gimnasticii românești într-o celebrare a performanței, talentului și excelenței sportive.

În 1976, la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976, Nadia Comăneci a intrat în istoria sportului mondial după ce a obținut prima notă perfectă de 10 din istoria competiției olimpice. Momentul a devenit emblematic și din cauza unei erori tehnice: tabela electronică nu fusese programată să afișeze nota maximă, indicând în schimb 1.00, detaliu care a amplificat și mai mult impactul performanței.

Supranumită „Zeița de la Montreal”, Nadia Comăneci este considerată de mulți specialiști cea mai mare gimnastă din toate timpurile, redefinind standardele de excelență în gimnastică și demonstrând că perfecțiunea este realizabilă în sportul de performanță.

La doar 14 ani, a devenit cea mai tânără campioană olimpică absolută la individual compus, un record imposibil de egalat în prezent, din cauza schimbării limitei minime de vârstă în gimnastică.

La aceeași ediție a Jocurilor Olimpice, a obținut șapte note de 10, o performanță unică în istorie, și a contribuit la evoluția gimnasticii prin introducerea unor elemente de dificultate care îi poartă numele, precum „Salto Comăneci” la paralele inegale, influențând decisiv codul de punctaj.

„Este greu de imaginat că au trecut 50 de ani, jumătate de secol, iar cercul este complet, pentru că am revenit de unde am plecat. Să sărbătoresc acest moment istoric nu doar pentru mine, pentru că a fost un efort de echipă, o circumstanță în care am încercat să fac un sport într-o perioadă în care nu existau prea multe opțiuni pentru fete, și să celebrăm istoria gimnasticii, a sportului, dar și să lăsăm ceva în urmă. Vrem să lăsăm o moștenire pentru copii, să creăm proiecte, locuri în care aceștia să vină, să se miște, să facă sport, pentru că sportul este extrem de important pentru sănătate și pentru viață”, a spus Nadia Comăneci pentru TVR.

Nadia Comăneci este omagiată oficial în România, anul 2026 fiind declarat Anul Nadia Comăneci, ca recunoaștere a rolului său de ambasador al excelenței românești și a impactului major asupra sportului mondial.

Întrebată despre cel mai drag moment al carierei sale, marea campioană a vorbit cu emoție despre întoarcerea acasă după succesul de la Montreal: „Nu știu cum să aleg. Momentul în care am revenit acasă de la Montreal a fost cel mai drag pentru mine.”

Referindu-se la importanța medaliilor, Nadia Comăneci a subliniat valoarea trăirilor personale: „Nu medaliile, nu. Medaliile sunt acolo, dar amintirile rămân în suflet.”