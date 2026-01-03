Simona Halep nu mai figurează între primele trei jucătoare din istoria tenisului feminin în ceea ce privește banii obținuți din premii. La începutul acestui an, sportiva din Constanța a coborât pe locul cinci în clasamentul all-time al câștigurilor WTA, conform datelor oficiale ale circuitului feminin.

După o perioadă îndelungată în care s-a aflat pe podium, imediat în spatele surorilor Serena și Venus Williams, Halep a fost depășită de două reprezentante ale noii generații: Aryna Sabalenka și Iga Swiatek. Evoluțiile lor recente au modificat substanțial ierarhia istorică a tenisului feminin.

Ascensiunea Arynei Sabalenka a fost decisivă. Jucătoarea din Belarus a traversat un sezon excepțional, în care a acumulat aproximativ 15 milioane de dolari doar din premii, stabilind un record absolut pentru un singur sezon WTA.

Acest parcurs i-a permis să urce direct pe poziția a doua în clasamentul all-time, cu un total ce depășește 45 de milioane de dolari.

Nici Iga Swiatek nu a rămas în urmă. Poloneza a avut un an extrem de productiv, cu câștiguri de peste 10 milioane de dolari într-un singur sezon, ajungând astfel pe podiumul istoric al circuitului feminin.

Cu un total de peste 43,6 milioane de dolari, Swiatek a trecut de Venus Williams și se apropie rapid de borna simbolică de 45 de milioane.

În fruntea clasamentului se află în continuare Serena Williams, într-o poziție care pare, cel puțin pentru moment, imposibil de amenințat. Cu aproape 95 de milioane de dolari obținuți din premii de-a lungul carierei, Serena domină detașat ierarhia istorică a tenisului feminin.

În acest context, Venus Williams a coborât pe locul al patrulea, în timp ce Simona Halep ocupă poziția a cincea, cu peste 40 de milioane de dolari câștigați în turneele WTA. Top 10 este completat în mare parte de jucătoare aflate spre final de carieră sau deja retrase, fapt care face puțin probabile schimbări majore în afara primelor poziții în viitorul apropiat.

Chiar dacă a ieșit din Top 3 all-time al câștigurilor, Simona Halep rămâne un reper fundamental pentru tenisul românesc. Cele două titluri de Grand Slam, anii petrecuți pe primul loc mondial și constanța la cel mai înalt nivel au transformat-o în cea mai valoroasă jucătoare din istoria României.

Performanțele sale nu sunt umbrite de schimbările din clasamentele financiare, ci confirmă locul aparte pe care l-a ocupat într-o epocă dominată de legende și tranziții majore în tenisul feminin modern.