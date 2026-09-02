Incendiu la o uzină-cheie din Rusia. Ce s-a întâmplat la fabrica ce produce motoare pentru rachetele Angara

O unitate de producție a întreprinderii Proton-PM a fost cuprinsă de flăcări în apropierea orașului rus Perm. Compania produce componente destinate unor motoare utilizate pe aeronave militare și civile, dar și pentru motoare de rachete spațiale din familia Angara.

Incendiul a izbucnit marți, în satul Novi Liadîi, aflat în apropierea orașului Perm. Potrivit informațiilor disponibile, focul a cuprins o unitate de producție a întreprinderii Proton-PM.

Compania este implicată în producția unor componente pentru motoarele aeronavelor guvernamentale Il-96 și Tu-214, pentru avioanele de transport militar Il-76MD-90A, precum și pentru aeronavele civile de pasageri MS-21 și SJ-100. Proton-PM produce, de asemenea, motoare cu combustibil lichid RD-191 și RD-191M destinate rachetelor spațiale din familia Angara.

Anterior, anumite componente ale acestor motoare erau fabricate la întreprinderea din Perm, în timp ce asamblarea finală și producția altor elemente erau realizate de întreprinderea Energomash din Khimki, în apropiere de Moscova.

Pentru extinderea capacității de producție, Proton-PM a construit o nouă unitate în Novi Liadîi. Acolo urma să fie realizat întregul ciclu de producție pentru motoarele RD-191 și RD-191M, iar lansarea completă a activității era planificată pentru anul 2027.

Imaginile disponibile indică faptul că incendiul a izbucnit într-un nou atelier de producție. Deși întregul ciclu tehnologic urma să fie operațional abia peste aproximativ un an, unele componente ale motoarelor erau deja fabricate în această unitate.

Motoarele RD-191 și RD-191M sunt destinate rachetelor din familia Angara, iar eventualele dificultăți în producția acestora ar putea afecta ritmul lansărilor acestor vehicule. Pentru Rusia, familia Angara are un rol important în dezvoltarea și menținerea propriilor capacități de lansare spațială.

Armata rusă intenționa să utilizeze rachetele Angara și pentru lansarea unor sateliți destinați unei rețele de comunicații de producție rusească, descrisă drept un analog al Starlink. Producția și lansarea acestor sateliți reprezintă o componentă importantă pentru dezvoltarea infrastructurii spațiale militare a Rusiei.

Incendiul de la Proton-PM se adaugă unui alt incident care a afectat industria spațială rusă. În noaptea de 15 august, Ucraina a atacat întreprinderea Progress RCC, unde erau produse principalele vehicule de lansare rusești din familia Soyuz-2.

Atacul cu rachete de croazieră FP-5 Flamingo ar fi afectat inclusiv atelierul destinat asamblării finale. Potrivit informațiilor citate de Defense Express, această zonă a fost efectiv distrusă.

Afectarea facilităților de producție ar fi dus la oprirea probabilă a fabricării rachetelor Soyuz-2. Acestea au fost folosite pentru lansarea unor sateliți, inclusiv a celor destinați rețelei de comunicații rusești dezvoltate de Bureau-1440.

În lipsa unor noi rachete Soyuz-2 produse în ritmul anterior, Rusia trebuie să se bazeze pe celelalte vehicule de lansare disponibile. Printre acestea se numără Proton-M și familia Angara, însă și acestea se confruntă cu limitări diferite.

Rachetele Proton-M nu mai sunt fabricate, iar Rusia utilizează în prezent vehiculele rămase în stoc. În același timp, familia Angara ar putea întâmpina dificultăți suplimentare dacă producția motoarelor RD-191 și RD-191M este afectată de incendiul de la Novi Liadîi.

Situația poate avea consecințe asupra planurilor Rusiei de a dezvolta și lansa propriul sistem de comunicații prin satelit. Bureau-1440 lucrează la o rețea prezentată drept un analog rusesc al Starlink, iar disponibilitatea vehiculelor de lansare este esențială pentru extinderea acesteia.

Anterior, sateliții acestei constelații au fost lansați cu rachete Soyuz-2.1B. După problemele apărute la uzina care producea aceste rachete, vehiculele din familia Angara au fost luate în calcul drept posibilă alternativă pentru lansările viitoare.

Pentru familia Angara, producția motoarelor reprezintă însă un element esențial, iar incendiul de la noua unitate Proton-PM din Novi Liadîi intervine într-un moment în care Rusia încearcă să își extindă capacitățile de producție pentru aceste motoare.