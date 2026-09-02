O premieră în istoria banilor americani. Chipul lui Trump apare acum pe moneda de 1 dolar

Monetăria SUA a emis moneda de 1 dolar dedicată președintelui american Donald J. Trump, ediția din 2026, marcând prima apariție a unui președinte american aflat în funcție pe o monedă creată pentru uzul zilnic. Potrivit Monetăriei, piesele au intrat deja în circulație, iar sulurile și pungile cu monede sunt disponibile la vânzare începând cu ora 12:00, ora României.

Astfel, moneda americană de 1 dolar poartă acum chipul președintelui aflat în funcție. Monetăria SUA a confirmat joi lansarea așa-numitului „dolar de aur” cu portretul lui Donald Trump și i-a îndemnat pe americani să fie atenți la mărunțișul primit, în timp ce colecționarii pot achiziționa monedele în suluri și pungi prin canalele proprii ale instituției.

Un sul conține 25 de monede și costă 61 de dolari, în timp ce o pungă de 100 de monede este vândută pentru 154,50 de dolari. Deși moneda este destinată circulației, identificarea unei astfel de piese în restul primit la cumpărături poate dura, deoarece monedele de 1 dolar sunt folosite mult mai rar de americani decât bancnotele cu aceeași valoare.

Pentru colecționari există și un element suplimentar de interes. Monetăria SUA a bătut 250.000 de monede pe 4 iulie, acestea purtând o marcă specială „4 iulie”. Piesele respective au fost distribuite în sulurile și pungile puse la dispoziție pentru cumpărare.

În ciuda denumirii de „dolar de aur”, moneda nu conține aur. Compoziția sa este formată în proporție de 88,5% din cupru, alături de cantități mai mici de zinc, mangan și nichel.

Moneda a fost bătută la Philadelphia și nu poartă un semn distinctiv al monetăriei. Aversul a fost proiectat de gravorul șef Joseph Menna, pornind de la o fotografie oficială realizată la Casa Albă.

Portretul îl prezintă pe Donald Trump aproape din față, iar în jurul imaginii apar inscripțiile „LIBERTY” (LIBERTATE) și „IN GOD WE TRUST” (ÎN DUMNEZEU NE ÎNCREDEM). Pe monedă este înscrisă și perioada 1776-2026, legată de aniversarea a 250 de ani de la independența Statelor Unite.

Reversul este inspirat de Sigiliul Prezidențial al Statelor Unite, al cărui model a fost sculptat inițial de fostul gravor șef Frank Gasparro. Pe scutul vulturului a fost adăugată cifra 250, ca marcaj al celei de-a 250-a aniversări a țării.

Inițiativa are un precedent în istoria monedelor americane, însă situația de atunci a fost diferită. Calvin Coolidge a apărut alături de George Washington pe o monedă de jumătate de dolar emisă în 1926 pentru a marca 150 de ani de la independența Statelor Unite.

Coolidge a devenit astfel primul președinte american aflat în viață care a apărut pe o monedă. Emisiunea respectivă a avut însă caracter comemorativ și nu a reprezentat o monedă destinată circulației obișnuite.

În cazul monedei dedicate lui Donald Trump, baza legală pentru apariția unui președinte în exercițiu pe o monedă aflată în circulație a fost contestată. Legislația americană interzice, în general, reprezentarea persoanelor aflate în viață pe monede.

Administrația s-a bazat însă pe Legea privind reproiectarea monedelor de colecție în circulație din 2020, semnată de Trump în timpul primului său mandat. Actul permite emiterea unor monede de 1 dolar cu modele emblematice dedicate aniversării pe durata întregului an 2026.

Și procesul de proiectare a monedei a fost însoțit de critici. Comisia de Arte Frumoase din SUA recomandase ca portretul președintelui să fie realizat din profil și propusese, de asemenea, un design diferit pentru reprezentarea vulturului de pe revers.

Niciuna dintre cele două recomandări nu a fost adoptată în forma finală a monedei. În plus, Comitetul Consultativ pentru Cetățeni pentru Monede, organism care analizează în mod obișnuit modelele propuse de Monetăria SUA, a refuzat să examineze aceste designuri.