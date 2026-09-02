Cum poți afla cât ai cotizat la pensia publică și când te poți pensiona

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a lansat o nouă platformă instituțională prin care pensionarii și persoanele asigurate pot consulta online informații, documente și servicii din sistemul public de pensii, fără să fie nevoiți să se deplaseze la casele teritoriale de pensii.

Noua platformă online a fost lansată miercuri și le permite utilizatorilor să își verifice vechimea și să transmită diferite solicitări prin internet, eliminând necesitatea unei deplasări la ghișeu pentru operațiunile disponibile electronic.

Persoanele care nu au deja un cont trebuie să își confirme identitatea în format digital prin ROeID pentru a putea utiliza serviciile disponibile. Procesul de verificare poate dura mai mult, în condițiile în care aplicația este în prezent foarte solicitată.

Printre funcțiile puse la dispoziția utilizatorilor se numără verificarea stagiilor de cotizare, consultarea contribuțiilor virate către Pilonul II, accesarea talonului de pensie în format electronic și simularea drepturilor de pensie.

Portalul reunește informații și servicii referitoare la pensiile publice și asigurările sociale, dar și la accidentele de muncă, bolile profesionale și alte drepturi acordate prin sistemul de asigurări sociale.

Potrivit CNPP, noul portal a fost reorganizat pentru ca utilizatorii să poată identifica mai ușor informațiile de care au nevoie. Numărul categoriilor disponibile în meniul principal a fost redus, iar structura site-ului a fost simplificată.

Una dintre componentele principale ale platformei este Spațiul Privat Virtual (SPV). Prin intermediul contului personal, utilizatorii pot transmite online categoriile de cereri disponibile în sistemul administrat de CNPP, fără să fie necesară prezentarea la casa teritorială de pensii.

Persoanele care aveau deja un cont pe vechiul portal nu trebuie să își creeze unul nou. CNPP precizează că respectivele conturi au fost migrate pe noua platformă, iar autentificarea se poate face cu aceleași date de acces utilizate anterior.

A fost simplificată și procedura de creare a unui cont nou. Din cele trei modalități de înregistrare disponibile, două pot fi realizate integral online, fără ca solicitantul să fie prezent fizic la sediul instituției.

Una dintre metode presupune utilizarea ROeID, sistemul național de identificare electronică. Prin această soluție, identitatea utilizatorului poate fi confirmată digital pentru accesarea serviciilor disponibile pe platforma Casei Naționale de Pensii Publice.

După accesarea Spațiului Privat Virtual, utilizatorii pot consulta informații și documente referitoare la propria situație în sistemul public de pensii. Printre datele disponibile se află stagiile de cotizare și contribuțiile virate către Pilonul II. Tot online pot fi consultate decizia de pensionare și talonul de pensie în format electronic, cunoscut sub denumirea de e-Talon.

O altă funcționalitate disponibilă pe noul portal este modulul pentru simularea drepturilor de pensie. Acesta poate furniza informații cu caracter orientativ despre drepturile de pensie și despre momentul de la care acestea ar putea fi solicitate.

Portalul include și informații referitoare la pensiile internaționale, biletele de tratament balnear, accidentele de muncă și bolile profesionale. Utilizatorii au la dispoziție formulare, datele de contact ale caselor teritoriale de pensii, posibilitatea de a face programări online și alte servicii electronice.

Platforma este accesibilă de pe computer, tabletă și telefon mobil. Noul portal include și un motor de căutare, precum și materiale video, explicații și tutoriale destinate principalelor funcționalități disponibile.

Casa Națională de Pensii Publice precizează că unul dintre obiectivele noii platforme este reducerea necesității deplasărilor la sediile caselor teritoriale de pensii. Accesul online la documente și servicii urmărește să transfere în mediul digital o parte dintre operațiunile care presupuneau anterior prezența la ghișeu.

Noul portal a fost realizat în cadrul proiectului „Eficiență operațională și servicii electronice avansate pentru sistemul național de pensii prin digitalizare”, proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).