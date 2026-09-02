Creșteri pe linie la Bursa de Valori București. Ce acțiuni au atras cele mai multe tranzacții
SURSA FOTO: Bursa de Valori București (BVB)
Bursa de Valori București a încheiat ședința de miercuri pe creștere, iar investitorii au realizat tranzacții în valoare totală de 175,89 milioane de lei, echivalentul a 33,47 milioane de euro.
Bursa de Valori București a închis ședința de miercuri pe plus. BET a urcat cu 0,75%
Indicele principal BET, care urmărește evoluția celor mai tranzacționate 20 de companii listate pe Piața Reglementată, a crescut cu 0,75%. La finalul ședinței, BET a ajuns la 34.344,32 puncte.
Și ceilalți indici importanți ai pieței au avut, în majoritate, evoluții pozitive. BET-Plus, care reflectă dinamica celor mai lichide 43 de acțiuni, a avansat cu 0,78%.
Indicele BET-XT, care cuprinde cele mai lichide 25 de titluri și reprezintă un indice blue-chip extins, a înregistrat o creștere de 0,70%. În schimb, BET-FI a fost singurul dintre indicii menționați care a încheiat ședința pe minus, cu o scădere de 0,12%.
Evoluția principalilor indici ai Bursei de Valori București
BET-BK, utilizat ca reper de randament pentru fondurile de investiții, a înregistrat un avans de 0,75% la finalul ședinței de miercuri.
Indicele BET-NG, care urmărește evoluția celor zece companii din sectoarele energetic și al utilităților, a închis, de asemenea, pe plus. Creșterea consemnată de acesta a fost de 0,62%.
O evoluție mai bună a avut indicele BET AeRO, care include companii reprezentative listate pe piața AeRO. Acesta s-a apreciat cu 1,32% până la închiderea ședinței.
Pe Piața Reglementată, cele mai tranzacționate acțiuni au fost cele ale Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz. Titlurile companiei au generat schimburi în valoare de 20,08 milioane de lei.
Acțiunile Băncii Transilvania s-au situat pe locul al doilea în topul lichidității, cu tranzacții de 18,92 milioane de lei, în timp ce titlurile OMV Petrom au consemnat schimburi de 13,43 milioane de lei.
Rompetrol Rafinare, cea mai mare creștere
În topul celor mai bune evoluții ale ședinței s-au aflat acțiunile Rompetrol Rafinare, care au înregistrat o apreciere de 14,94%.
Titlurile Șantierului Naval Orșova au avut, la rândul lor, o creștere importantă, de 7,26%, în timp ce acțiunile Socep au avansat cu 6,82%.
La polul opus s-au aflat mai multe companii ale căror acțiuni au consemnat scăderi semnificative.
Cele mai importante trei diminuări au fost raportate pentru acțiunile Aeta SA, cu un declin de 10,65%, Comelf, care a scăzut cu 9,48%, și Roca Industry Holdingrock1, ale cărei titluri au încheiat ședința cu o depreciere de 6,60%.
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