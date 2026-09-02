Vacanțele care îi atrag pe români după 1 septembrie. Prețurile au început să scadă

Pentru mulți români, toamna a început doar în calendar. În aeroporturi, traficul rămâne ridicat, iar vacanțele programate în septembrie continuă să fie căutate, în special pentru destinațiile mediteraneene.

Grecia, Italia și Spania se află printre opțiunile preferate, în condițiile în care temperaturile rămân ridicate, iar prețurile pentru transport și cazare pot fi cu până la 30% mai mici față de perioada de vârf a sezonului.

Turiștii care își doresc însă o experiență diferită de vacanța tradițională la mare aleg și destinații din nordul Europei. Finlanda este căutată pentru insulele, fortărețele și festivalurile sale, în timp ce Islanda atrage prin posibilitatea de a vedea aurora boreală și prin peisajele specifice regiunii nordice.

Sezonul concediilor nu se încheie odată cu luna august. Potrivit datelor Eurocontrol, în Europa au fost înregistrate în august aproximativ 36.000 de zboruri pe zi, un nivel mai mare decât cel consemnat în aceeași perioadă a anului trecut. Traficul aerian ridicat este așteptat să continue și la începutul toamnei.

La Aeroportul Henri Coandă, luna august rămâne cea mai aglomerată perioadă, însă reprezentanții aeroportului estimează că aproximativ 1,6 milioane de pasageri vor tranzita terminalele în septembrie. Nivelul este comparabil cu cel din luna iulie, ceea ce indică faptul că începutul toamnei nu aduce, deocamdată, o reducere semnificativă a numărului de călători.

Tot mai multe familii aleg să își programeze concediile după perioada de vârf a sezonului estival. Temperaturile mai ușor de suportat pentru copii, plajele mai puțin aglomerate și costurile mai reduse se numără printre principalele motive pentru alegerea lunii septembrie.

„Și temperaturile, și prețurile, cam orice. Am mai fost în perioada asta, e mai lejer și pe plajă, serviciile sunt mai ok”, a spus un turist care a ales Creta pentru vacanța din septembrie, notează stirileprotv.ro.

Grecia continuă să fie o destinație căutată și după încheierea oficială a verii. În anumite stațiuni, temperaturile trec de 30 de grade Celsius, iar apa mării se menține suficient de caldă pentru plajă și înot.

„Apa are 27-28 de grade, iar săptămâna aceasta avem 33-34 de grade la umbră. Turiștii încă sunt peste tot, în toate stațiunile. Sunt mulți care știu că Grecia e frumoasă și în septembrie, că apa e cea mai caldă acum și prețurile la cazare sunt cele mai bune”, a explicat Dan Adrian Drăgan, reprezentant Forum Grecia.

Grecia, Italia și Spania rămân astfel printre principalele alegeri ale turiștilor români și la începutul toamnei. Tarifele mai avantajoase din extrasezon reprezintă unul dintre motivele pentru care aceste destinații continuă să fie căutate în septembrie, când condițiile meteo permit în continuare vacanțe la mare.

Pentru turiștii care nu urmăresc în mod special zilele însorite și plaja, alternativele se află în nordul Europei. Finlanda este aleasă pentru insulele, fortărețele și festivalurile sale, iar Islanda este căutată de cei interesați de aurora boreală și de peisajele spectaculoase din această parte a Europei.

Pentru unii turiști, planurile de călătorie nu se opresc după revenirea din concediul de vară. Agențiile de turism observă deja interes pentru vacanțele din sezonul rece și pentru cele de primăvară. În același timp, destinațiile îndepărtate, care pot fi accesate prin zboruri directe, devin tot mai căutate.

„Românii caută să plece cât mai departe, spre destinațiile pe care le operăm cu zboruri directe. În ordinea preferințelor până la acest moment sunt București-Vietnam, București-Cancun, București-Bangkok și Puerto Plata, Republica Dominicană”, a precizat reprezentanta unei agenții de turism.

Piața românească de turism și-a diversificat oferta și pe fondul schimbărilor din industria de profil. Două companii poloneze au cumpărat participații în agenții de turism din România, iar modificările din sector au contribuit la extinderea opțiunilor disponibile pentru călători.

Pentru turiști, competiția de pe piață aduce mai multe variante de destinații, inclusiv pentru sezonul rece. Astfel, plecarea de vară nu mai reprezintă singura perioadă importantă pentru planificarea unei vacanțe, iar interesul se extinde către călătorii programate în diferite momente ale anului.