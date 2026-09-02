Toamna își face simțită prezența. Ce arată prognoza meteo pentru miercuri

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza pentru miercuri, 2 septembrie. Meteorologii anunță temperaturi ridicate în mai multe regiuni ale țării, dar și perioade cu instabilitate atmosferică și averse.

Potrivit ANM, cerul va fi predominant senin în jumătatea de vest a teritoriului, în timp ce în celelalte zone va fi variabil, cu înnorări temporare, în special în prima parte a zilei.

Vor fi posibile averse slabe, cu cantități de apă cuprinse, în general, între 2 și 5 l/mp, izolat în Moldova, în estul și sud-estul Transilvaniei și în Muntenia.

Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile se vor menține ridicate pentru începutul lunii septembrie. În mai multe regiuni, vremea va avea în continuare caracter călduros, chiar dacă ploile își vor face apariția pe arii restrânse.

Vremea va fi călduroasă în regiunile vestice și sudice și, pe alocuri, în restul teritoriului. În sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime se vor situa între 25 și 35 de grade, cele mai ridicate valori fiind prognozate în sud-vestul Olteniei. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare, iar în timpul zilei sunt anunțate averse și descărcări electrice local în zonele montane, în Moldova și în nordul Munteniei.

Pe timpul nopții, ploile vor apărea pe arii restrânse în regiunile sudice și estice. Probabilitatea pentru astfel de fenomene va fi mai mare în Oltenia, în nord-vestul Munteniei și în jumătatea de nord a Moldovei.

Izolat, cantitățile de apă vor ajunge la 10…20 l/mp și vor exista condiții de grindină. În celelalte regiuni, ploile de scurtă durată vor fi posibile doar cu totul izolat.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Rafalele vor ajunge, în general, la 40…50 km/h.

Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 21 de grade pe litoral. Izolat, se va forma ceață.

Prognoza indică astfel diferențe importante între regiunile țării, atât în privința temperaturilor, cât și a manifestărilor atmosferice. În timp ce în sud-vest temperaturile vor ajunge la 35 de grade, în depresiunile din estul Transilvaniei minimele vor coborî până la 7 grade.

În București, vremea va fi călduroasă miercuri, 2 septembrie. Cerul va fi variabil, cu înnorări la începutul zilei, însă probabilitatea pentru ploi slabe de scurtă durată va fi redusă.

Vântul va sufla slab și moderat, fără alte fenomene meteorologice semnificative menționate în prognoză pentru Capitală. Temperatura maximă va ajunge la 31…32 de grade.

Pe timpul nopții, temperatura minimă se va situa între 15 și 18 grade. Astfel, Bucureștiul va avea parte de o zi călduroasă, cu perioade de înnorare temporară și o probabilitate redusă de apariție a unor ploi slabe de scurtă durată.