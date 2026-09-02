Casa îți poate „mânca” bani în această iarnă. Ce trebuie verificat înainte să vină frigul

În septembrie, casa merită trecută printr-o verificare înainte de venirea sezonului rece. Temperaturile sunt încă blânde, iar acesta este un moment bun pentru a descoperi eventualele probleme și pentru a face din timp reparațiile sau lucrările de întreținere necesare.

De la acoperiș și ferestre până la centrala termică și izolație, câteva controale simple realizate acum pot preveni apariția unor probleme mai costisitoare. În același timp, verificarea sistemului de încălzire și a punctelor prin care se poate pierde căldură poate contribui la reducerea consumului de energie în lunile reci.

Septembrie este, așadar, perioada potrivită pentru o inspecție a casei, atât la interior, cât și în exterior. Chiar dacă nu este încă nevoie de încălzire constantă, este mai bine ca eventualele probleme să fie identificate înainte de venirea frigului.

De la instalația de încălzire și ferestre până la jgheaburi, acoperiș și echipamentele de siguranță, mai multe elemente ale locuinței merită verificate în această perioadă, potrivit Express.

Poate că încă nu ai pornit căldura în fiecare zi, însă tocmai acest lucru face din septembrie o perioadă potrivită pentru verificarea instalației. Nu este indicat să aștepți prima zi rece pentru a descoperi că centrala sau sistemul de încălzire are nevoie de o intervenție.

Pornește sistemul și verifică dacă acesta funcționează normal. Dacă instalația are filtre care trebuie curățate ori schimbate, verifică starea lor și efectuează operațiunea necesară.

Caloriferele și gurile de ventilație trebuie, de asemenea, controlate pentru a vedea dacă sunt acoperite de praf sau dacă există obiecte care împiedică funcționarea și circulația aerului. Mobilierul, perdelele sau covoarele nu trebuie să blocheze răspândirea aerului cald în încăpere.

Dacă sistemul are nevoie de revizie, este bine ca aceasta să fie programată înainte de perioada în care cererea pentru astfel de servicii crește. O instalație întreținută corespunzător poate funcționa mai eficient și poate contribui la evitarea unui consum inutil de energie.

Ferestrele și ușile sunt alte zone importante atunci când locuința este pregătită pentru sezonul rece. Pierderile de căldură prin aceste puncte pot duce la creșterea consumului de energie necesar pentru menținerea temperaturii din interior.

Înainte ca temperaturile să scadă semnificativ, verifică dacă există locuri prin care aerul rece poate pătrunde în casă. Garniturile ferestrelor și ale ușilor exterioare trebuie examinate cu atenție.

Caută eventuale crăpături, spații sau zone în care materialele de etanșare s-au deteriorat între rame și pereți. Dacă sunt identificate astfel de probleme, materialele respective pot fi reparate sau înlocuite.

Verifică și modul în care se închid ferestrele. Acestea trebuie să se închidă și să se blocheze corect. O etanșare bună ajută la păstrarea căldurii în interior și poate contribui la diminuarea facturilor de încălzire.

Odată cu venirea toamnei apar și ploile mai frecvente, dar și frunzele care pot ajunge în jgheaburi. Din acest motiv, curățarea lor în septembrie poate preveni înfundarea sistemului de evacuare a apei.

Îndepărtează frunzele, crengile și celelalte resturi adunate în jgheaburi. După curățare, verifică dacă apa poate trece fără probleme prin burlane.

Este important să te asiguri și că apa este direcționată la distanță de fundația casei. În același timp, inspectează jgheaburile și burlanele pentru porțiuni desprinse, fisuri sau alte zone deteriorate.

O problemă de dimensiuni reduse poate fi rezolvată mai ușor dacă este observată din timp. În caz contrar, aceasta poate favoriza infiltrațiile și poate duce ulterior la reparații mai costisitoare.

Acoperișul este un alt element care trebuie controlat înainte de venirea vremii reci. O verificare făcută în septembrie poate scoate la iveală probleme care ar putea deveni mai serioase în perioada cu ploi și ninsori.

Uită-te după țigle deteriorate sau lipsă, elemente desprinse și eventuale urme de infiltrații. Orice astfel de semn trebuie tratat cu atenție înainte ca precipitațiile și temperaturile scăzute să se intensifice.

Dacă observi probleme la acoperiș sau dacă nu îl poți verifica în condiții de siguranță, este recomandat să apelezi la un specialist. O astfel de verificare nu justifică asumarea unui risc de accidentare.

În septembrie, grădina, terasa sau balconul pot fi folosite în continuare, însă este și momentul potrivit pentru primele pregătiri pentru sezonul rece. Nu este necesar să strângi totul imediat, dar anumite obiecte pot fi puse deja în ordine.

Curăță mobilierul de exterior și pernele, apoi adăpostește obiectele pe care nu le mai folosești. Treptele, balustradele și terasa trebuie verificate pentru eventuale deteriorări.

Ramurile care ating casa pot fi tunse sau îndepărtate. Uneltele de grădinărit pot fi curățate și organizate, iar aleile și zonele de acces trebuie controlate pentru a vedea dacă există probleme.

O reorganizare făcută treptat poate ușura pregătirea locuinței atunci când vremea se răcește. În această etapă nu este necesară strângerea tuturor obiectelor din spațiile exterioare.

Schimbarea anotimpului reprezintă un moment potrivit și pentru o verificare rapidă a dispozitivelor de siguranță din locuință. Detectoarele de fum și cele de monoxid de carbon trebuie testate pentru a te asigura că funcționează.

Dacă bateriile acestora trebuie schimbate, este bine ca operațiunea să fie făcută acum. Stingătoarele trebuie, de asemenea, verificate și păstrate într-un loc în care pot fi găsite și folosite cu ușurință.

Trusa de prim ajutor merită verificată la rândul ei. Lanternele și proviziile de bază pentru situații neprevăzute pot fi controlate în aceeași perioadă. Aceste verificări sunt simple și pot fi făcute odată cu restul lucrărilor de pregătire a casei pentru toamnă și iarnă.

Începutul anului școlar și revenirea la un program mai aglomerat pot face ca holul, intrarea și spațiile de depozitare să se umple rapid cu obiecte. Organizarea acestor zone în septembrie poate simplifica activitățile de zi cu zi.

Stabilește un loc pentru pantofi, genți, chei și hainele de exterior. Astfel, obiectele folosite frecvent pot fi păstrate într-un singur loc, iar spațiile de acces pot fi menținute mai ușor în ordine.

Covoarele și păturile utilizate des pot fi spălate, iar lucrurile de care nu mai este nevoie pot fi eliminate din spațiile de depozitare. O astfel de reorganizare poate face întreținerea casei mai simplă.

O locuință bine organizată este mai ușor de întreținut, iar ordinea din zonele folosite zilnic poate face rutina mai simplă odată cu revenirea la programul obișnuit.

Pregătirea casei pentru toamnă nu presupune doar verificări și reparații. Septembrie poate fi folosit și pentru a aduce treptat în locuință lucrurile necesare pentru zilele mai răcoroase.

Păturile mai groase pot fi puse la îndemână, iar textilele subțiri pot fi înlocuite cu unele mai călduroase. Poate fi pregătit și un colț confortabil pentru serile de toamnă.

Nu este necesară redecorarea întregii locuințe pentru schimbarea sezonului. Câteva modificări simple pot fi suficiente pentru ca spațiile să fie pregătite pentru temperaturile mai scăzute.

O verificare făcută înainte de venirea frigului poate ajuta la evitarea unor neplăceri în perioada următoare. Sistemul de încălzire întreținut corespunzător, ferestrele bine etanșate, jgheaburile curate și un acoperiș fără probleme pot contribui atât la confortul din locuință, cât și la reducerea riscului unor reparații costisitoare.

Înainte ca temperaturile să scadă, verifică lucrurile esențiale din interiorul casei și din jurul acesteia. Sistemul de încălzire, ferestrele și ușile, acoperișul, jgheaburile, spațiile exterioare și instalațiile de siguranță pot fi controlate pe rând.

Câteva ore alocate întreținerii în septembrie pot ajuta la pregătirea locuinței pentru perioada rece. În același timp, lucrările făcute din timp pot reduce riscul ca unele probleme să apară exact atunci când temperaturile scad și sistemul de încălzire este folosit mai intens.

Pregătirea poate fi făcută treptat, fără ca toate lucrările să fie realizate într-o singură zi. Verificările esențiale pot fi începute acum, cât timp condițiile meteo permit intervenții mai ușoare la exterior și există timp pentru remedierea eventualelor probleme identificate.