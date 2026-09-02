Cine poate folosi spațiul din fața unei case sau a unui bloc. Ce reguli se aplică pentru parcări, trotuare și acces

Faptul că o persoană locuiește într-o casă sau într-un apartament nu îi conferă automat dreptul de proprietate asupra terenului aflat în imediata apropiere a imobilului. Trotuarele și suprafețele utilizate pentru parcări pot face parte din domeniul public, chiar dacă se află chiar lângă o proprietate privată sau în apropierea unui bloc.

În același timp, persoanele care locuiesc în imobile pot avea anumite responsabilități în ceea ce privește curățenia și întreținerea spațiilor din dreptul proprietății. Aceste obligații nu trebuie însă confundate cu un drept de proprietate asupra terenului.

Regulile referitoare la utilizarea acestor suprafețe sunt stabilite atât prin legislație, cât și prin regulamentele administrațiilor locale. În funcție de situație, autoritățile pot interveni atunci când un spațiu public este folosit fără drept, când este blocat accesul către un imobil sau când nu sunt respectate obligațiile privind întreținerea acestuia.

Avocatul Bogdan Pițigoi a explicat care sunt regulile aplicabile în astfel de situații și ce pot face persoanele care se confruntă cu probleme legate de trotuare, parcări ori căi de acces.

Regimul unei suprafețe aflate în fața unei case sau a unui bloc trebuie stabilit în funcție de situația juridică a terenului. Simplul fapt că un loc este utilizat frecvent de o anumită persoană sau că se află chiar în dreptul locuinței sale nu îi oferă acesteia un drept exclusiv asupra spațiului.

„Trotuarul și suprafețele aflate dincolo de limita unei proprietăți private fac parte, în principiu, din domeniul public. Prin urmare, simplul fapt că o astfel de zonă se află în fața unei case sau a unui bloc nu îi conferă un drept exclusiv celui care locuiește acolo. Chiar dacă proprietarul unei case poate avea, potrivit regulilor aplicabile la nivel local, anumite obligații privind curățarea și întreținerea trotuarului din dreptul imobilului, această responsabilitate nu schimbă regimul juridic al terenului. Întreținerea zonei nu înseamnă, așadar, că aceasta îi aparține. Același principiu este valabil și pentru spațiile publice din jurul blocurilor. Un loc de parcare amenajat pe domeniul public nu devine automat al celui care locuiește în apropiere. Dacă acesta este atribuit de autoritatea locală, beneficiarul dobândește un drept de folosință, în condițiile prevăzute de regulamentul local. În consecință, pentru a stabili cine poate folosi un anumit spațiu și în ce condiții, trebuie avute în vedere regimul juridic al terenului, limita cadastrală și regulile stabilite de autoritatea locală.”, a explicat avocatul Bogdan Pițigoi.

Prin urmare, între obligația de a menține o anumită zonă curată și dreptul de a o folosi în mod exclusiv există o diferență. Pentru parcările amenajate pe domeniul public, de exemplu, utilizarea exclusivă poate exista doar atunci când locul a fost atribuit potrivit regulilor administrației locale.

În cazul parcărilor de lângă blocuri, administrația locală poate atribui anumite locuri persoanelor care locuiesc în zonă. Condițiile diferă în funcție de regulamentul local, iar atribuirea poate presupune plata unei taxe.

„În zona blocurilor, parcările amenajate pe domeniul public pot fi atribuite de primărie persoanelor care locuiesc în apropiere, în condițiile prevăzute de regulamentul local și, de regulă, contra unei taxe. Atribuirea nu înseamnă dobândirea terenului, ci acordarea unui drept de folosință, în limitele și pentru perioada stabilite de administrația locală. Un loc atribuit și semnalizat corespunzător este rezervat titularului în intervalul prevăzut de regulament. În localitățile în care există un program de utilizare, acesta poate fi folosit de ceilalți șoferi în afara perioadei respective. Modul în care este semnalizat un asemenea loc este stabilit tot prin regulile locale. Acesta poate fi marcat prin indicatoare, marcaje sau alte dispozitive aprobate de autoritatea competentă. Titularul nu poate, în mod arbitrar, să monteze un blocator ori să amplaseze alte obiecte pentru a împiedica accesul altor autoturisme. Dacă regulamentul local permite utilizarea unui blocator, acesta poate fi amplasat numai cu respectarea procedurii prevăzute de administrația locală și, după caz, cu aprobarea autorității competente. Un dispozitiv montat fără drept pe domeniul public poate fi îndepărtat, iar cel care l-a amplasat poate fi sancționat, în condițiile legii.”, a adăugat sursa Digi24.ro.

Așadar, existența unui loc atribuit nu înseamnă că titularul poate modifica după bunul plac spațiul respectiv. Inclusiv eventualele dispozitive de blocare trebuie să fie conforme cu regulile administrației locale, acolo unde acestea sunt permise.

O altă situație frecventă este cea în care un autoturism este lăsat în apropierea unei case sau a unui bloc și împiedică accesul. Simplul fapt că mașina se află în fața imobilului nu este suficient pentru a stabili că parcarea este ilegală. Problema apare atunci când vehiculul obstrucționează efectiv o cale de acces.

„Faptul că un autoturism este parcat în fața unei case sau a unui bloc nu înseamnă, prin el însuși, că staționarea este ilegală. Situația se schimbă atunci când vehiculul blochează o cale de acces și împiedică intrarea sau ieșirea din imobil. În cazul unei case, proprietarul poate încerca mai întâi soluționarea pe cale amiabilă, contactând șoferul și solicitându-i eliberarea accesului. Dacă acesta nu poate fi identificat, nu răspunde sau refuză să mute mașina, situația poate fi sesizată Poliției Locale.În urma verificărilor, dacă se constată o staționare neregulamentară, vehiculul poate fi ridicat, în condițiile prevăzute de lege, și transportat într-un spațiu special amenajat pentru depozitarea mașinilor ridicate. Costurile aferente ridicării, transportului și depozitării trebuie achitate pentru recuperarea autoturismului, potrivit procedurii și tarifelor stabilite de autoritatea competentă. În ceea ce privește sancțiunea, polițiștii pot lăsa pe autoturism o fișă informativă prin care proprietarul este înștiințat cu privire la abatere și i se solicită să comunice datele persoanei care se afla la volan.

Dacă o mașină blochează accesul, proprietarul trebuie să comunice autorităților, de regulă în cinci zile, cine a condus-o. Dacă nu oferă informațiile, verificările pot continua. Locatarii pot sesiza autoritățile, dar nu au voie să mute, să blocheze sau să deterioreze mașina.

„Comunicarea acestor date se realizează în perioada indicată de autorități direct în cuprinsul solicitării transmise. În practică, polițiștii locali acordă, de regulă, cinci zile pentru transmiterea informațiilor. Dacă proprietarul comunică datele conducătorului auto, sancțiunea poate fi aplicată persoanei responsabile pentru faptă. În cazul în care informațiile nu sunt transmise, autoritățile pot continua verificările pe baza datelor disponibile privind autoturismul și persoana pe numele căreia acesta este înmatriculat. Aceeași procedură poate fi urmată și în cazul blocurilor, atunci când este blocată intrarea în imobil sau o cale de acces comună. Într-o astfel de situație, oricare dintre locatari poate solicita intervenția autorităților competente, chiar dacă accesul blocat este unul comun și nu aparține exclusiv unui singur proprietar. Situația nu trebuie gestionată pe cont propriu, deoarece autoturismul nu poate fi mutat, blocat sau deteriorat de către cei care au fost afectați. Intervenția și măsurile necesare revin autorităților abilitate, în condițiile legii.”, a mai adăugat specialistul.

În cazul unei asemenea sesizări, autoritățile verifică situația și pot dispune măsurile prevăzute de lege atunci când constată o abatere. Ridicarea mașinii presupune costuri pentru ridicare, transport și depozitare, care trebuie achitate pentru recuperarea autoturismului.

Responsabilitățile privind spațiul din apropierea unei proprietăți nu se limitează la situațiile în care un autoturism blochează accesul. Și întreținerea trotuarelor poate reveni anumitor persoane sau entități, în funcție de tipul imobilului și de regulile locale.

„Nerespectarea obligațiilor privind curățenia și întreținerea trotuarului aferent unei proprietăți poate atrage sancțiuni din partea autorităților locale. Cuantumul amenzilor diferă în funcție de localitate și de abaterea constatată, putând fi cuprins, în situațiile menționate, între 200 și 1.000 de lei. În cazul unei case, obligația de întreținere revine proprietarului, care răspunde pentru eventualele sancțiuni aplicate ca urmare a nerespectării acesteia. La bloc, atunci când întreținerea spațiului intră în sarcina asociației de proprietari, aceasta este cea care poate fi sancționată, iar cheltuiala poate fi repartizată ulterior între proprietari, potrivit regulilor aplicabile”, a mai spus Avocatul Bogdan Pițigoi.

Iarna, trotuarele trebuie curățate de zăpadă și gheață, fără a bloca circulația pietonilor sau a arunca zăpada pe carosabil. Nerespectarea regulilor poate fi sancționată de autoritățile locale.

„În timpul iernii, întreținerea trotuarului presupune și îndepărtarea zăpezii și a gheții, astfel încât pietonii să poată circula în siguranță. Zăpada nu trebuie aruncată pe carosabil și nici depozitată într-un mod care să împiedice trecerea pietonilor sau să afecteze circulația. Respectarea acestor obligații poate fi verificată de Poliția Locală, inclusiv în urma unor sesizări. Atunci când sunt constatate nereguli, autoritatea competentă poate aplica sancțiunile prevăzute de legislația și regulamentele locale”, a mai adăugat avocatul.

Nivelul sancțiunii nu este identic în toate localitățile, deoarece cuantumul depinde de regulile aplicabile și de abaterea constatată. În situațiile indicate de avocat, amenzile pot ajunge între 200 și 1.000 de lei.

În cazul proprietăților de tip casă, responsabilitățile pot viza și șanțurile amplasate în exteriorul curții. Acestea sunt întâlnite în special în localitățile rurale și au rolul de a permite evacuarea apei.