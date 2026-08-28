Orele de liniște la bloc și la casă ascund un detaliu pe care mulți vecini nu îl cunosc

Orele de liniște sunt stabilite prin legislația privind ordinea și liniștea publică, iar regulile se aplică atât persoanelor care locuiesc la bloc, cât și celor care stau la curte. În plus față de intervalele prevăzute de lege, regulamentele asociațiilor de proprietari pot introduce perioade suplimentare în care zgomotele care îi deranjează pe ceilalți locatari nu sunt permise.

Regulamentul de bloc este un document obligatoriu pentru asociațiile de proprietari și stabilește reguli privind conviețuirea în imobil. Prevederile sale trebuie respectate de proprietari și locatari, dar și de persoanele care îi vizitează. Asociațiile pot stabili, prin acest regulament, un interval mai larg decât cel prevăzut de legislația națională pentru păstrarea liniștii, informează Infocons.ro.

Chiar și în situația în care zgomotul este produs în afara orelor de liniște stabilite prin lege sau a perioadelor suplimentare prevăzute de regulamentul blocului, persoanele care își deranjează vecinii pot fi sancționate. Legea 61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice prevede sancțiuni pentru tulburarea fără drept a liniștii locuitorilor.

Printre faptele prevăzute de actul normativ se află tulburarea liniștii prin producerea de zgomote cu diferite aparate sau obiecte, precum și prin strigăte ori larmă. Sunt vizate, de asemenea, situațiile în care liniștea locatarilor este tulburată în anumite intervale orare prin zgomote, larmă sau folosirea la intensitate mare a unor aparate, obiecte ori instrumente muzicale.

Potrivit Legii nr. 61/1991, orele de liniște sunt stabilite între 22:00 și 8:00, precum și între 13:00 și 14:00. Aceste intervale se aplică în locuințele persoanelor fizice, dar și în alte imobile cu destinația de locuințe sau în spațiile aflate în imediata vecinătate a acestora.

Modificările aduse legislației privind asociațiile de proprietari prin Legea nr. 196/2018 au fost urmate de apariția unui nou model de regulament pentru blocuri. Documentul stabilește reguli de conviețuire care trebuie respectate de locatarii imobilului, dar și de vizitatori.

Noul regulament de bloc, care ar trebui să existe în fiecare imobil începând din septembrie 2019, permite asociațiilor de proprietari să stabilească și alte perioade de liniște decât cele prevăzute de legislația în vigoare. Modelul regulamentului precizează că asociația de proprietari „poate stabili extinderea sau nu a intervalului orar prevăzut de legislația în vigoare în care este interzisă tulburarea liniștii proprietarilor/ locatarilor din condominiu”.

Stabilirea unor perioade suplimentare de liniște nu poate fi făcută individual de președintele asociației sau de un singur locatar. Decizia privind prelungirea intervalelor trebuie luată în adunarea generală a proprietarilor, aceasta fiind alcătuită, potrivit Legii nr. 196/2018, din toți proprietarii membri ai asociației de proprietari.

Persoanele care tulbură liniștea vecinilor în intervalele prevăzute de Legea nr. 61/1991 pot fi sancționate de polițiști cu amenzi cuprinse între 500 și 1.500 de lei. Sancțiunile vizează producerea de zgomote, larmă sau folosirea unor aparate, obiecte ori instrumente muzicale la intensitate mare în locuințe și în alte spații vizate de lege.

Legislația privind ordinea și siguranța publică a fost modificată prin Legea nr. 192/2019. Printre schimbările introduse s-au numărat noi atribuții pentru polițiști și sancțiuni mai severe pentru persoanele care tulbură în mod repetat liniștea publică sau își deranjează vecinii.

Astfel, persoanele care își deranjează vecinii de mai multe ori în decurs de 24 de ore pot primi amenzi cuprinse între 2.000 și 3.000 de lei. Pe lângă amendă, sancțiunea poate include și prestarea unei activități în folosul comunității, pentru o perioadă cuprinsă între 70 și 120 de ore.

În cazul în care zgomotul este produs în perioada suplimentară de liniște stabilită prin regulamentul unui bloc, locatarii afectați pot sesiza președintele sau comitetul executiv al asociației de proprietari. Sesizarea poate viza nerespectarea regulilor de conviețuire stabilite pentru imobil.

Asociația de proprietari nu are însă posibilitatea de a aplica amenzi locatarilor care încalcă regulamentul blocului. În funcție de gravitatea situației, asociația poate recurge la acțiunea în instanță împotriva persoanei considerate vinovate.

Orele de liniște prevăzute de lege nu înseamnă, însă, că orice zgomot este permis în restul zilei. Legea nr. 61/1991 prevede sancțiuni și pentru tulburarea fără drept a liniștii locuitorilor în afara intervalelor 22:00-8:00 și 13:00-14:00.

Actul normativ menționează că „tulburarea, fără drept, a liniștii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă” poate fi sancționată cu amendă cuprinsă între 200 și 1.000 de lei. Prin urmare, faptul că un zgomot este produs în afara orelor de liniște nu exclude automat posibilitatea aplicării unei sancțiuni.

Atunci când persoanele deranjate de zgomotele puternice ale vecinilor solicită intervenția poliției, polițiștii aplică legislația referitoare la ordinea și liniștea publică, respectiv Legea nr. 61/1991. Regulamentul intern al blocului nu înlocuiește prevederile legale aplicabile în astfel de situații.