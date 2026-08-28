Norvegia are un nou rege după moartea regelui Harald al V-lea. Cine este Haakon al VIII-lea și ce provocări îl așteaptă

Norvegia are un nou monarh după moartea regelui Harald al V-lea, care s-a stins din viață vineri. Prințul moștenitor Haakon, în vârstă de 53 de ani, a urcat pe tron și a devenit regele Haakon al VIII-lea. Fiica cea mare a noului suveran, prințesa Ingrid Alexandra, devine la rândul său prințesă moștenitoare și succesoare a tronului.

Haakon nu este străin de responsabilitățile regale. În ultimii ani, el a preluat de mai multe ori atribuțiile de regent, pe măsură ce starea de sănătate a tatălui său s-a deteriorat, conform Euronews.

Monarhia norvegiană își are originile în secolul al IX-lea, în timpul regelui Harald Fairhair. Atunci când Norvegia și-a recâștigat independența în 1905, trei sferturi dintre alegători au susținut, printr-un referendum național, reinstaurarea monarhiei.

În prezent, rolul monarhului este în mare parte simbolic, puterea politică fiind exercitată de parlamentul ales. Familia regală rămâne însă foarte vizibilă în societatea norvegiană și are un rol important în reprezentarea țării pe plan internațional.

Haakon este copilul mai mic al regelui Harald al V-lea. S-a născut la doi ani după sora sa, prințesa Martha Louise. Cu toate acestea, în calitate de fiu cel mare, a devenit moștenitor al tronului după moartea bunicului său, regele Olav, în 1991.

Norvegia și-a modificat Constituția în 1990, astfel încât primul născut să aibă prioritate în ordinea succesiunii, indiferent de sex. Modificarea nu a fost aplicată retroactiv, motiv pentru care Haakon a rămas moștenitor, deși sora sa era mai mare.

Într-o carte publicată în 1998, Haakon a povestit că, în copilărie, își dorea să aibă un magazin de jucării. Ulterior și-a dat seama că drumul său era deja stabilit și că, într-o zi, urma să devină rege.

Noul monarh are o diplomă de licență în științe politice obținută la University of California, Berkeley, precum și un master în studii de dezvoltare la London School of Economics. La Londra s-a specializat în comerț internațional și Africa.

Pregătirea sa include și o perioadă la Academia Navală Regală Norvegiană, precum și absolvirea unui program de pregătire diplomatică.

Haakon este pasionat de surfing și schi. În trecut, el a spus că, dacă nu ar fi făcut parte din familia regală, și-ar fi dorit să fie surfer. De asemenea, este un admirator al muzicii rock și rap și, în tinerețe, a participat la festivaluri muzicale organizate în mai multe țări europene.

Haakon a cunoscut-o pe Mette-Marit Tjessem Hoiby în 1999, la un festival de muzică. Mette-Marit era mamă singură, iar relația celor doi a provocat dezbateri și a divizat opinia publică norvegiană.

O parte dintre controverse au fost legate de conexiunile ei cu un mediu al petrecerilor în care erau consumate droguri ilegale. În timp ce unii norvegieni au primit favorabil relația cuplului, alții s-au întrebat dacă Mette-Marit era potrivită pentru viitoarea regină și pentru rolul pe care urma să îl aibă alături de viitorul rege.

Haakon a primit în cele din urmă acordul tatălui său pentru căsătorie. În ciuda trecutului său, Mette-Marit a reușit treptat să câștige o mare parte din simpatia publicului norvegian.

Cei doi s-au căsătorit în august 2001, la Catedrala din Oslo. Au împreună doi copii, prințesa Ingrid Alexandra și prințul Sverre Magnus.

Haakon a devenit și tată vitreg pentru fiul lui Mette-Marit, Marius Borg Hoiby. Acesta nu deține un titlu regal.

Una dintre principalele provocări ale lui Haakon va fi stabilizarea monarhiei și recâștigarea popularității familiei regale. Imaginea acesteia a fost afectată de dezvăluirile privind contactele din trecut ale soției sale cu Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale, dar și de procesul și condamnarea fiului vitreg al regelui, potrivit sursei menționate.

În luna iunie, Marius Borg Hoiby a fost condamnat la patru ani de închisoare după ce a fost găsit vinovat pentru două dintre cele patru acuzații de viol formulate împotriva sa. El a fost condamnat, de asemenea, pentru agresiune și abuz într-o relație apropiată. Avocații săi au anunțat că vor contesta condamnările.

Procesul a avut loc într-un moment în care familia regală era deja supusă unei atenții sporite din cauza legăturilor lui Mette-Marit cu Jeffrey Epstein. Soția regelui și-a cerut scuze pentru faptul că a menținut contactul cu acesta și a recunoscut că a dat dovadă de o judecată slabă. Mette-Marit nu este acuzată de nicio faptă ilegală.

Pentru Haakon, una dintre cele mai dificile misiuni în noua sa calitate va fi să refacă sprijinul public pentru familia regală. Popularitatea monarhiei a scăzut în ultimii ani, iar procesul lui Hoiby a afectat și mai mult imaginea instituției.

Nici sora regelui nu a fost ocolită de controverse. Martha Louise s-a confruntat cu critici din cauza convingerilor sale neobișnuite, inclusiv a afirmațiilor potrivit cărora ar putea comunica cu îngerii, potrivit sursei menționate.

Datele sondajelor indică, de altfel, o scădere a susținerii pentru monarhie. Un sondaj realizat în 2022 de publicația norvegiană Dagbladet arăta că 68% dintre respondenți doreau păstrarea monarhiei. Procentul era mai mare în 2017, când un sondaj realizat de NRK indica un sprijin de 81%.