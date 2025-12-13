Regele Charles, în vârstă de 77 de ani, a fost diagnosticat cu o formă nespecificată de cancer în februarie anul trecut. Monarhul britanic a explicat că, datorită depistării timpurii a bolii, intervenției medicale eficiente și respectării stricte a recomandărilor specialiștilor, programul său de tratament va putea fi diminuat în noul an. Regele a subliniat că această etapă reprezintă atât o binecuvântare personală, cât și o confirmare a progreselor remarcabile înregistrate în tratamentul cancerului în ultimii ani, conform Reuters.

Un purtător de cuvânt al Palatului Buckingham a precizat că tratamentul medical al regelui va intra într-o fază de precauție, însă medicii vor continua să îi monitorizeze atent starea de sănătate. Declarațiile publice ale regelui despre boala sa sunt considerate neobișnuite pentru familia regală britanică, care, în mod tradițional, evită să ofere detalii despre viața personală și starea de sănătate a membrilor săi.

„Vă pot împărtăşi vestea bună că, datorită diagnosticării precoce, intervenţiei eficiente şi respectării recomandărilor medicilor, programul meu de tratament împotriva cancerului poate fi redus în noul an. Această etapă importantă este atât o binecuvântare personală, cât şi o mărturie a progreselor remarcabile înregistrate în tratamentul cancerului în ultimii ani”, a declarat monarhul britanic.

Potrivit Palatului Buckingham, experții în oncologie recomandă ca suveranul să nu insiste asupra situației sale medicale specifice, ci să se adreseze în general tuturor persoanelor afectate de diferite forme de cancer. Cancerul regelui a fost descoperit în urma analizelor efectuate după o procedură corectivă pentru o prostată mărită, informație făcută publică în februarie 2024. La acel moment, Palatul a anunțat că nu va oferi actualizări periodice despre tratament și nu a furnizat detalii despre tipul de cancer.

„Este de preferat ca Majestatea Sa să nu abordeze propria sa stare specifică, ci să se adreseze celor afectaţi de toate formele bolii”, a transmis purtătorul de cuvânt al Palatului Buckingham.

După o perioadă în care s-a retras din viața publică, Regele Charles, care a urcat pe tron în 2022, și-a reluat îndatoririle oficiale în luna aprilie a acestui an. Revenirea sa a inclus un program intens de ceremonii, apariții publice și vizite oficiale în străinătate. În martie, Palatul Buckingham a confirmat că monarhul a fost internat pentru scurt timp în spital, după ce a experimentat efecte secundare ale tratamentului oncologic, fără a fi oferite detalii suplimentare.

Într-un mesaj transmis participanților la o recepție organizată în aprilie, dedicată activității organizațiilor caritabile care sprijină persoanele bolnave de cancer, Regele Charles a vorbit despre experiența sa personală cu boala și a afirmat că aceasta i-a arătat latura cea mai bună a umanității.

De asemenea, organizația caritabilă Maggie’s, recunoscută pentru sprijinul acordat pacienților cu cancer, a declarat în luna iulie că modul deschis în care Regele Charles și nora sa, Kate, au vorbit despre lupta lor cu boala a avut un impact major asupra altor pacienți, încurajându-i să discute mai deschis despre dificultățile și provocările cu care se confruntă în timpul tratamentului.