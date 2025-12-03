În lumea televiziunii este doliu. O prezentatoare TV cunoscută a murit la doar 28 de ani. Este vorba despre Raquel Escalante de la TV Azteca Guate. Vedeta a pierdut lupta cu boala gravă de care suferea de ceva timp. Ea a devenit cunoscută după ce a câștigat titlul de Miss Guatemala. Era foarte îndrăgită de telespectatori și apreciată de colegii săi.

Postul de televiziune la care a lucrat a spus că nu a fost doar o prezentatoare talentată, ci și o persoană caldă care a adus bucurie și profesionalism în tot ce făcea. Postul TV este alături de familia și apropiații ei și îi mulțumește pentru strălucirea pe care le-a dăruit-o.

„Familia TV Azteca Guate își exprimă profunda tristețe pentru plecarea lui Raquel Escalante, care nu a fost doar o prezentatoare talentată, ci și o lumină ce a umplut de bucurie, profesionalism și căldură umană fiecare loc în care a ajuns. Astăzi ne luăm rămas-bun de la o colegă, o prietenă și o ființă extraordinară, care a lăsat o amprentă în sufletele tuturor. Zâmbetul ei, energia ei și pasiunea cu care comunica vor rămâne mereu în amintirea noastră și în inimile celor care au avut privilegiul de a o cunoaște. Suntem alături de familia ei, de cei dragi și de toți cei care au admirat-o și au prețuit-o cu respect și afecțiune în aceste momente dureroase. Mulțumim, Raquel, pentru strălucirea pe care ne-ai dăruit-o. Moștenirea ta va trăi mereu printre noi”, a transmis postul de televiziune „TV Azteca Guate”.

Vestea i-a întristat profund pe fanii ei, care au reacționat în număr mare. Mulți au spus că simțeau că Raquel era o tânără cu un suflet bun și un caracter nobil și că nu își pot imagina cum o persoană atât de plină de viață a putut fi doborâtă de o boală atât de grea. Altora li se pare nedrept ca o femeie atât de tânără să fie răpusă de cancer și că, în ochii lor, ea a luptat până în ultima clipă.

Unii fani au povestit că o cunoscuseră personal și că rămăseseră impresionați de blândețea ei și de puterea cu care vorbea despre viața ei. Alții au transmis mesaje încărcate de credință, spunând că se roagă pentru sufletul ei și crezând că acum ar fi „într-un loc mai bun”, alături de mama ei.

Au existat și persoane care, marcate de propriile experiențe, au vorbit despre cât de greu este să pierzi pe cineva drag din cauza unei boli grave. Un fan a menționat că i-ar fi plăcut să știe mai multe despre tipul de cancer pentru a înțelege mai bine pericolul bolii, spunând că boala nu ține cont de vârstă și că poate lovi pe oricine.

Alții au transmis mesaje puternice de tristețe și neputință, spunând că nu vor înțelege niciodată de ce oamenii buni pleacă prea devreme. Mulți au mărturisit că sunt șocați pentru că Raquel părea mereu plină de lumină și vorbea adesea despre credință.

Majoritatea fanilor au spus că se roagă pentru familia ei, cerând ca Dumnezeu să le dea putere să depășească această durere, în timp ce ei își iau rămas-bun de la o tânără pe care au admirat-o și iubit-o.