Potrivit informațiilor apărute în presă, colegii săi s-au alarmat după ce Braia nu a mai răspuns la telefon și nu a ajuns la muncă, deși nu obișnuia să lipsească fără anunț. De aceea, au cerut intervenția serviciilor de urgență, echipaje care, la sosire, au forțat ușa locuinței. În interior, au găsit corpul neînsuflețit al viceprimarului. Sursele locale spun că Braia locuia singur în acel moment, soția sa fiind plecată din localitate.

La momentul publicării, cauza decesului nu fusese făcută publică, medicii urmează să stabilească ce s-a întâmplat.

Corneliu Braia avea 64 de ani și se afla la al șaselea mandat consecutiv ca viceprimar al Uricaniului, fiind considerat unul dintre liderii de bază ai PSD în Valea Jiului. Prin implicarea sa în administrația locală, reușise să câștige respectul colegilor și al comunității.

După aflarea tragediei, președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, a transmis public un mesaj de condoleanțe în numele colegilor de partid. În postarea sa, el a vorbit despre “durerea profundă” provocată de dispariția subită a lui Braia și a amintit de devotamentul și sprijinul oferit de acesta comunității. Conform declarației sale, plecarea politicanului lasă “o tristețe adâncă în inimile tuturor celor care l-au cunoscut și care au lucrat alături de el.”

De asemenea, mai multe mesaje de condoleanțe au început să curgă din partea reprezentanților locali și a persoanelor care au colaborat cu el. În comunitatea din Uricani se resimte un sentiment de șoc și tristețe, mulți rememorând implicarea și seriozitatea cu care Braia își executa atribuțiile.

În aceste momente, principala preocupare rămâne aflarea cauzei morții. Autoritățile locale și instituțiile competente sunt așteptate să ofere răspunsuri cât mai curând, pentru a lămuri circumstanțele tragice în care s-a stins din viață viceprimarul. Comunitatea din Uricani — dar și colegii din PSD, își exprimă solidaritatea cu familia și apropiații lui Braia, iar pentru mulți pierderea sa reprezintă un gol greu de umplut în conducerea locală.

Localnicii vorbesc despre Corneliu Braia ca despre un om apropiat de comunitate, prezent la evenimente, la proiecte și la problemele oamenilor. Pentru mulți dintre cei care l-au cunoscut, dispariția lui nu reprezintă doar pierderea unui oficial public, ci și a unui om implicat, care a lăsat în urmă numeroase inițiative ce au schimbat în bine viața orașului Uricani. Atmosfera este una apăsătoare, iar comunitatea rămâne unită în dorința de a-i aduce un ultim omagiu.