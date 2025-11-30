Foarte mulți pensionari speciali ocupă funcții de conducere în cadrul polițiilor locale din România. Mulți dintre aceștia sunt foști angajați ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

La Buftea, Poliția Locală este condusă de Mihai Ion, pensionar MAI, cu venituri de la Primărie de 97.119 lei și de la Casa de Pensii MAI de 77.000 lei, scrie libertatea.ro.

În Pitești, Gabriel Cosmin Gherghe, fost șef IPJ Vâlcea și adjunct al șefului Poliției Argeș, pensionat recent, primea anterior 134.864 lei. Subordonatul său, Marius Ionel Călin, pensionar MapN și fost angajat STS, este șef de serviciu.

La Giurgiu, chestorul în rezervă Mihai Cristinel Brătan, fost angajat al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, încasează 161.000 lei de la Primărie și peste 200.000 lei din pensie. Soția sa, și ea angajată Poliția de Frontieră, este pensionară MAI.

În Slatina, șeful Poliției Locale este Ionică Cristinel Rădoi, fost adjunct IPJ Olt și ofițer specialist la Direcția Generală Anticorupție, pensionar, cu legături politice apropiate de primarul liberal Mario De Mezzo.

Poliția Locală Iași se remarcă prin numeroși pensionari MAI:

Liviu Zanfirescu, director general: salariu 131.081 lei, pensie 146.098 lei.

Soția sa, Doina Zanfirescu: pensie MAI 61.350 lei + venit Serviciul Public Comunitar Pașapoarte 19.288 lei.

Adjunctul Georgel Grumeza: salariu 90.705 lei, pensie MAI 94.616 lei, plus 10.000 lei normă de hrană și vouchere de vacanță; judecat pentru fapte de corupție.

Cristian Sandu, șef Serviciu Intervenții: salariu 117.998 lei + vouchere, pensie 130.212 lei; soția sa 84.875 lei.

Aurel Harabulă, șef serviciu: salariu 117.435 lei + vouchere, pensie 78.624 lei.

Mihai Apetrei și Cristinel Gavriluță: polițiști locali, ambii pensionari (MapN și MAI).

În Bârlad, Vasile Chelaru, director executiv, primește salariu 88.154 lei + normă hrană 15.600 lei, pensie MAI 133.002 lei; fost implicat în scandal privind favorizarea unui infractor.

La Onești, Lucian Nastasiu, comisar-șef în rezervă, director executiv din 2021: salariu 103.121 lei, pensie MAI 102.192 lei.

Situația de la Vaslui este mai confuză: Sorin Catană, șef Poliție Locală 2012, declarat incompatibil, succedat temporar de Paulică Neamțu; Catană reinstalat și apoi înlăturat definitiv în 2024.

Marius Antonel Dobrea, director general: pensie MAI 116.448 lei, venit Primărie 137.125 lei.

Adjunctul Petrică Hahui: pensie 140.768 lei, venit Poliția Locală 113.829 lei.

Director executiv Florin Claudiu Bălbărău: pensie 128.400 lei, salariu 111.784 lei.

Vasile Ioniță, șef birou: pensie 106.444 lei, venit peste 60.000 lei.

Costel Marinel Rubică, șef serviciu: pensie 98.400 lei, salariu 77.660 lei + normă hrană 15.758 lei și vouchere 1.450 lei.

La Timișoara, Attila Hajdu, director general: salariu 124.044 lei + normă hrană 17.568 lei, pensie MAI 83.772 lei. Adjunctul Dumitru Domăsnean Urechiatu: salariu 112.091 lei + normă hrană 15.328 lei, pensie 123.540 lei.

În Arad, Adrian Toma, șef Poliția Locală: salariu 122.047 lei + alte 28.000 lei de la primărie, venit universitar 11.507 lei, pensie 141.000 lei; fost colonel SRI.

La Baia Mare, Daniel Marius Velea: șef Poliția Locală, salariu nerevelat complet, pensie MAI; soția pensie MAI 122.422 lei.

În Satu Mare, Vasile Chișlucă: salariu Poliție Locală 132.468 lei + normă hrană 4.050 lei + indemnizație 19.070 lei, pensie MAI 147.960 lei.

La Cluj-Napoca, Marcel Nicu Bonțidean, director general: salariu 122.119 lei, pensie 151.700 lei, normă hrană 15.328 lei, venit Autoritatea Teritorială 22.977 lei. Subordonatul Constantin Deaconu: pensie 10.000 lei/lună, salariu 13.000 lei/lună.

În Brașov, Mădălin Florian Șuraru: salariu 114.623 lei, adjunct Marian Șerban pensionar MAI. La Turda, Valer Moldovan: salariu 120.163 lei, pensie 143.160 lei; subordonați pensionari MAI sau MapN cu salarii între 67.453 și 118.902 lei și pensii între 35.640 și 107.424 lei.

La Sebeș, Nicolae Cănija: salariu 88.423 lei, pensie MAI 100.680 lei, iar la Orăștie, Dumitru Marius Moș: salariu 68.997 lei, pensie MAI 87.387 lei.