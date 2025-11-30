Rețele Electrice Muntenia a anunțat o serie de întreruperi programate ale alimentării cu energie electrică, în intervalul 2–8 decembrie, necesare pentru lucrări de reparații, modernizare și mentenanță la infrastructura de distribuție.

Aceste intervenții sunt esențiale pentru buna funcționare a rețelei și pentru asigurarea alimentării în condiții de siguranță a consumatorilor.

Luni, 1 decembrie

str. Aninului; str. Lămâiului; str. Castanului 09:00-17:00;

str. Cpt. Dumitru Hubert; str. Plăvie 09:00 – 17:00;

Str. Avram Iancu între Str. Dimitrie Racoviță și Str. Traian 09:00 – 17:00;

Str. Mieilor între Str. Frunzei și Într. Mieilor 10:00 – 18:00.

Marți, 2 decembrie

Bulevardul Expoziției se întrerupe curentul electric pe segmentul cuprins între numerele 22‑24 06:00 – 09:00 •bucurești, Str. H.M.Berthelot nr cu soț tronson situat între străzile Spiru Haret și Luigii Cazavilan 09:00 – 17:00

Str. Cezar Boliac 09:00 – 17:00

Str. Hagi Moscu Nr cu soț și Nr fără soț tronson situat între Str. Caracaș și Str. Banu Manta 09:00 – 17:00 Perimetrul cuprins între străzile: Giurgiului, Sălcetului, Laloșu, Padesu 09:00 – 17:00 (Întrerupere);

strada Grațioasă 09:30 – 17:30.

Miercuri, 3 decembrie

Luptătorii Antifasciști, Mestecăniș, Teiului, Câmpina, Valea Albă 08:30 – 16:30;

Străzile: Vișina, Piscului, Tineretului între Vișina și Piscului 09:00 – 12:00 (întrerupere);

Str. Pictor Alexandru Romano între Într. Dimineții și Str. Sfântul Ștefan 09:00 – 17:00

strada Grațioasă 09:00 – 17:00 •București, str. Cosmești; str. Castanului; str. Lămâiului 09:00 – 17:00;

str Băbești, Vistiernicul Stavrinos, Valea Lungă, Trenului, Liniei 09:00 – 17:00;

Bd Iuliu Maniu nr 13,15,17,19,21 09:00 – 17:00;

Perimetrul cuprins între străzile: Giovanni Boccaccio, Peroni, Prășilei, Împăratul Traian 09:00 – 17:00 (Întrerupere).

Joi, 4 decembrie

Perimetrul cuprins între străzile: Constantin Brâncoveanu, Huedin, Izvorul Mureșului și Izvorul Crisului. 09:00 – 12:00 (întrerupere);

str Valea Furcii 09:00 – 17:00 •București, TROMPETULUI ÎN TRE LIVEZILOR ȘI HUMULEȘTI – CU ADIACENTE 09:00 – 17:00;

str. Valea Furcii 09:00 – 17:00 •București, Perimetrul cuprins între străzile: Stoian Militaru, Pictor Ștefan Dumitrescu, Laloșu, Sălcetului, Sălcetului, sos. Giurgiului, Făgetului. 09:00 – 17:00 (Întrerupere);

str. Cosmești; str. Castanului; str. Lămâiului 09:00 – 17:00;

Zambilelor 39 15:00 – 18:00.

Vineri, 5 decembrie

Str. Fruntaș Constantin Tudor bloc 40 scara 3 09:00 – 16:00;

Str. Drumul Lunca Ozunului 09:00 – 17:00 strada Trifești și adiacente 09:00 – 17:00;

Scărlătescu nr cu soț tronson situat între Str. Caracaș și Str. Banu Manta 09:00 – 17:00.

Marți, 2 decembrie

Bragadiru, Safirului, Topaz, Diamantului, str. adiacente 09:00 – 17:00;

Balotești, str Frasinului, Privighetorilor, Complex Rezidențial Frasinului și străzi adiacente, Complex Rezidențial Frasinului 09:00 – 17:00;

Voluntari, strada Mircea Veroiu și adiacente 09:00 – 17:00;

Berceni, Străzile: Trandafirilor, Plopului, Teiului, Arțarului, Sportului, Independenței, Ecaterina Teodoroiu, Lăcrămioarei, Gheorghe Lazăr 09:00 – 17:00 (întrerupere;

Voluntari, Emil Racoviță 27,27c 10:00 – 14:00.

Joi, 4 decembrie

Chiajna sat Roșu, Păduri, Florilor, Bradului, Stejarului, Teilor, Toamnei, Răsăritului.str. adiacente 09:00 – 17:00;

Otopeni, strada Ciprian Porumbescu, Ștefan cel Mare și adiacente 09:00 – 17:00;

Pantelimon, Str. Brăila Str. Constantin și Elena Str. Călărași Str. Galați 09:30 – 17:30.

Luni, 1 decembrie

HODIVOAIA Integral, INTEGRAL 09:00 – 17:00 •Cartojani, Strada Teiului Râului, Prunului, gutuiului trandafirului zidarului, principală la ieșire spre localitatea Roată 09:00 – 17:00;

COMASCA, str Soarelui str Cărăușilor str. Lăzăr 09:00 – 17:00;

VEDEA, Arsache +adiacente 09:00 – 17:00.

Marți, 2 decembrie

Isvoarele, Luncii, Căpșunarilor, Morii, Lacu Săpat, Digului și străzi adiacente. 09:00 – 17:00 (Modernizare rețea jt); Isvoarele, Sos Principală, Intrarea fântânii 09:00 – 17:00 (Modernizare rețea jt);

Ulmi, Principală, Teilor, Plopilor, Ornesti 09:00 – 17:00;

COMASCA, str Soarelui str Cărăușilor str Lăzăr 09:00 – 17:00;

HODIVOAIA Integral, INTEGRAL 09:00 – 17:00 •Ianculești, Str. Pădurii, Rachiței, Fântânii 09:00 – 17:00;

VEDEA, Arsache +adiacente 09:00 – 17:00.

Miercuri, 3 decembrie

Ogrezeni, str. Fundătura, Drăgănești, Bisericii 09:00 – 15:00;

Isvoarele, Sos Principală, Intrarea fântânii 09:00 – 17:00 (Modernizare rețea jt);

Ulmi, Principală, Teilor, Plopilor, Ornesti 09:00 – 17:00;

HODIVOAIA Integral, INTEGRAL 09:00 – 17:00;

Isvoarele, Luncii, Căpșunarilor, Morii, Lacu Săpat, Digului și străzi adiacente. 09:00 – 17:00 (Modernizare rețea jt) COMASCA, str Soarelui str Cărăușilor str Lăzăr 09:00 – 17:00 •VEDEA, Arsache +adiacente 09:00 – 17:00.

Joi, 4 decembrie

Ogrezeni, str. Suseni 09:00 – 15:00;

Priboiu și SF.Gheorghe, Localitatea Priboiu SF. Gheorghe, pța 1484 , pța 8558 09:00 – 15:00;

Ianculești, Str. Pădurii, Rachiței, Fântânii 09:00 – 17:00;

HODIVOAIA Integral, INTEGRAL 09:00 – 17:00 •VEDEA, Arsache +adiacente 09:00 – 17:00;

Isvoarele, Sos Principală, Intrarea fântânii 09:00 – 17:00 (Modernizare rețea jt);

Isvoarele, Luncii, Căpșunarilor, Morii, Lacu Săpat, Digului și străzi adiacente. 09:00 – 17:00 (Modernizare rețea jt);

COMASCA, str Soarelui str Cărăușilor str Lăzăr 09:00 – 17:00;

Mihăilești, Str Calea București Bl 148 scara Ași B, BL 184, Farmacia 09:00 – 17:00.

Vineri, 5 decembrie