Compania anunță demararea unei proceduri de achiziție pentru lucrări ample de modernizare a infrastructurii electrice din Bocșa, județul Caraș-Severin.

”Reţele Electrice România, parte a grupului PPC în România, a lansat, prin intermediul sistemului informatic de achiziţii publice, o procedură de achiziţie pentru lucrări de modernizare a reţelelor de medie şi joasă tensiune din localitatea Bocşa, judeţul Caraş-Severin, în beneficiul a aproximativ 17.000 de locuitori. Valoarea licitaţiei este de peste 198 milioane de lei, fără TVA, lucrările fiind co-finanţate prin Fondul de Modernizare”, transmite compania.

În cadrul proiectului, vor fi înlocuite cabluri și conductoare pe aproape 38 km de rețea de medie tensiune și 81 km de joasă tensiune. O parte din rețeaua de medie tensiune va fi mutată în subteran, traseele fiind stabilite astfel încât să nu afecteze monumente istorice, situri arheologice sau zone sensibile.

Mihai Pește, director general Rețele Electrice România, subliniază importanța investiției pentru comunitate:

”Prin această investiţie realizată cu sprijinul fondurilor europene, demonstrăm angajamentul nostru faţă de comunitate şi viitorul ei. Modernizarea reţelei electrice din oraşul Bocşa va creşte rezilienţa şi fiabilitatea infrastructurii, asigurând o alimentare sigură şi continuă pentru locuitori (…). Pregătim infrastructura nu doar pentru nevoile actuale ale consumatorilor, ci şi pentru cele viitoare, consolidând totodată atractivitatea oraşului pentru noi investitori.”

În cadrul proiectului, 47 de posturi de transformare vor fi modernizate, unele fiind relocate din varianta aeriană în anvelope de beton. Elementele de rețea vor fi integrate în sistemul de telecontrol, iar peste 7.300 de branșamente vor fi reînnoite pentru a îmbunătăți calitatea serviciului.

Valoarea totală a proiectului este de 204 milioane de lei, fără TVA, din care până la 146 milioane de lei provin din Fondul pentru Modernizare.

Calendarul lucrărilor: 42 de luni de execuție

Compania primește oferte până la 12 ianuarie 2026, iar proiectul va avea o durată de execuție de 42 de luni de la momentul semnării contractului. Contractele vor rămâne valabile până la finalul perioadei de monitorizare de cinci ani după punerea în funcțiune.

Rețele Electrice România – una dintre cele mai extinse rețele din țară

Rețele Electrice România operează aproximativ 134.000 km de rețea electrică în regiunile Muntenia, Banat și Dobrogea, acoperind o treime din piața națională de distribuție. Compania gestionează 289 de stații de transformare și peste 25.000 de posturi de transformare, fiind implicată în proiecte continue de investiții pentru digitalizare, siguranță și creșterea performanței rețelelor.