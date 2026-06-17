Dedeman și PPC Blue pregătesc una dintre cele mai mari rețele de încărcare pentru mașini electrice din România. Peste 600 de puncte vor fi instalate

Dedeman și PPC Blue România au semnat un parteneriat pentru extinderea infrastructurii de încărcare a vehiculelor electrice la nivel național. Proiectul vizează instalarea a aproximativ 600 de puncte de încărcare în magazinele și centrele logistice ale retailerului român, investiția urmând să contribuie la dezvoltarea mobilității electrice în mai multe orașe din țară.

Potrivit informațiilor anunțate de cele două companii, PPC Blue România, parte a grupului PPC, va instala și opera stații de încărcare pentru vehicule electrice în peste 60 de magazine Dedeman, dar și în două centre logistice unde vor fi amplasate inclusiv stații dedicate camioanelor electrice.

Noua rețea va depăși 600 de puncte de încărcare și va avea o putere totală instalată de peste 30 MW. Totodată, aproximativ 60 de puncte de încărcare deja existente în locațiile Dedeman vor fi integrate în aplicația PPC Blue.

Primele instalații vor fi amplasate în Câmpulung Moldovenesc, Roman, Alexandria, Târgu Jiu și Onești, începând din luna decembrie. Până la sfârșitul anului 2026, lucrările vor fi finalizate în 21 de magazine considerate prioritare, în special în zonele unde infrastructura de încărcare este insuficient dezvoltată.

Reprezentanții PPC Blue susțin că obiectivul proiectului este creșterea accesibilității infrastructurii de încărcare pentru șoferii de vehicule electrice.

„Încărcarea mașinii electrice ar trebui să fie la fel de simplă ca o vizită la magazin. Ne dorim ca fiecare șofer de vehicul electric din România să aibă o stație de încărcare la îndemână, indiferent de orașul în care locuiește — și tocmai de aceea parteneriatul cu Dedeman contează atât de mult pentru noi. Împreună ajungem în locuri unde oamenii vin oricum, fie că locuiesc într-un oraș mare sau într-o localitate mai mică. Le oferim încărcarea acolo unde ei merg. Asta înseamnă pentru noi mobilitate electrică accesibilă: ceva concret, disponibil azi, în parcarea aproape de casă”, a declarat Andreea-Dana Popescu, Director General al PPC Blue România.

Reprezentanții Dedeman afirmă că dezvoltarea infrastructurii pentru mobilitate electrică face parte din strategia companiei de a oferi servicii adaptate noilor cerințe ale consumatorilor.

„La Dedeman, ne propunem să construim mai mult decât spații comerciale, vrem să dezvoltăm un ecosistem util și adaptat stilului de viață modern al clienților noștri. Extinderea infrastructurii pentru mobilitate electrică, prin colaborarea cu PPC Blue, reprezintă un pas firesc într-o societate în care soluțiile sustenabile devin tot mai importante. Ne dorim ca fiecare vizită în magazinele noastre să ofere nu doar acces la produse și servicii de calitate, ci și facilități care simplifică viața de zi cu zi. Investim constant în proiecte cu impact pe termen lung, orientate către confortul oamenilor, dezvoltarea comunităților și protejarea mediului”, a declarat Dragoș Pavăl, președintele Dedeman.

Compania anunță că deține în prezent peste 1.100 de puncte de încărcare în toate județele țării, cu o putere instalată de peste 36 MW. Rețeaua include stații rapide și ultrarapide, iar serviciile sunt accesibile prin intermediul aplicației PPC Blue.

Prin noul parteneriat cu Dedeman, PPC Blue își consolidează poziția pe piața mobilității electrice din România, în contextul în care numărul vehiculelor electrice și al șoferilor interesați de astfel de soluții continuă să crească.