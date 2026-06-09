BERD finanțează noi investiții în energie verde. România intră într-un proiect regional de 175 de milioane de euro

BERD acordă un împrumut de 175 de milioane de euro grupului elen PPC pentru dezvoltarea unor proiecte de energie regenerabilă în România, Grecia și Bulgaria. Finanțarea este susținută prin programul InvestEU al Uniunii Europene și vizează construirea unor noi capacități eoliene și solare. Investițiile vor contribui la creșterea producției de energie curată, reducerea emisiilor de carbon și consolidarea securității energetice în Europa de Sud-Est. Proiectul include și programe de pregătire profesională dedicate tranziției energetice.

BERD acordă companiei elene PPC un împrumut în valoare de 175 de milioane de euro pentru finanțarea unor proiecte de energie regenerabilă în trei state din Europa de Sud-Est: România, Grecia și Bulgaria. Fondurile vor fi utilizate pentru planificarea, dezvoltarea și operarea unor noi capacități de producție a energiei din surse eoliene și fotovoltaice.

Potrivit informațiilor comunicate de instituția financiară, investițiile vor permite instalarea a aproximativ 400 de megawați de noi capacități de producție, contribuind la extinderea surselor de energie curată și la accelerarea procesului de decarbonizare în regiune.

Finanțarea beneficiază de sprijin prin programul InvestEU, instrument al Uniunii Europene care oferă o garanție de tip „prima pierdere”. Acest mecanism de partajare a riscurilor permite accesul la finanțare pe termen lung în condiții mai avantajoase decât cele disponibile în mod obișnuit pe piață și facilitează implementarea unor proiecte de anvergură în sectorul energiei regenerabile.

Noua investiție va contribui la creșterea ponderii energiei verzi în mixul energetic al celor trei țări și va susține obiectivele europene privind reducerea dependenței de combustibilii fosili.

Investițiile susținute de BERD sunt estimate să genereze anual aproximativ 760 de gigawați-oră de electricitate din surse regenerabile, cantitate suficientă pentru a sprijini alimentarea cu energie a unui număr important de consumatori din regiune.

Conform estimărilor, impactul asupra mediului va fi semnificativ, prin reducerea emisiilor de dioxid de carbon cu aproximativ 390.000 de tone în fiecare an. Efectul este comparabil cu eliminarea din circulație a aproximativ 260.000 de autoturisme cu nivel mediu de emisii.

Pe lângă beneficiile climatice, proiectul are și o componentă strategică importantă pentru statele implicate. Creșterea producției locale de energie regenerabilă este menită să contribuie la consolidarea securității energetice și la reducerea vulnerabilităților generate de fluctuațiile piețelor internaționale de energie.

Implementarea noilor capacități este considerată un pas important pentru întărirea rezilienței sistemelor energetice din Europa de Sud-Est și pentru susținerea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon.

Pe lângă componenta de investiții, proiectul beneficiază și de un grant de aproximativ 75.000 de euro acordat prin mandatul InvestEU pentru investiții sociale și dezvoltarea competențelor profesionale.

Fondurile vor fi utilizate pentru dezvoltarea unor programe de formare dedicate tranziției energetice și noilor tehnologii utilizate în sectorul energetic.

În cadrul proiectului, PPC va crea un program acreditat de pregătire profesională axat pe sistemele de stocare a energiei în baterii. Inițiativa va fi realizată în parteneriat cu Academia Europeană a Bateriilor (European Battery Academy) și urmărește formarea a până la 150 de ingineri până în anul 2028.

Programul va include și măsuri destinate creșterii participării femeilor în domeniile tehnice și în funcțiile de conducere din industria energetică, într-un sector în care reprezentarea acestora rămâne redusă.

PPC este cel mai mare grup integrat de utilități din Europa de Sud-Est, cu operațiuni care acoperă producția și distribuția energiei electrice, precum și furnizarea de servicii energetice avansate. Compania este prezentă în principal în Grecia, Macedonia de Nord și România și își extinde constant activitățile în domeniul energiei regenerabile în Bulgaria, Croația și Italia.

Actualul proiect continuă colaborarea de lungă durată dintre BERD și PPC, începută în Grecia, unde banca a sprijinit mai multe investiții dedicate tranziției către producția de energie curată și sustenabilă.

BERD rămâne unul dintre cei mai importanți investitori instituționali din Bulgaria, Grecia și România. Până în prezent, banca a investit peste 26 de miliarde de euro în cele trei state, finanțând proiecte destinate creșterii competitivității economice, dezvoltării durabile și accelerării tranziției verzi.

În România, grupul PPC este prezent pe întreg lanțul energetic, de la producția de energie regenerabilă până la distribuția și furnizarea energiei electrice, precum și dezvoltarea infrastructurii pentru mobilitatea electrică.

PPC Renewables România este în prezent cel mai mare producător privat de energie regenerabilă din țară, având o capacitate instalată de aproximativ 1,6 GW. Compania continuă să își extindă portofoliul prin proiecte de mari dimensiuni, contribuind la dezvoltarea sectorului energetic bazat pe surse curate.

Pe segmentul distribuției, Rețele Electrice România administrează aproximativ 136.000 de kilometri de rețele în Muntenia, inclusiv București, Banat și Dobrogea. Infrastructura operată de companie include 293 de stații de transformare și peste 26.000 de posturi de transformare, care deservesc aproximativ o treime din piața națională de distribuție a energiei electrice.

Compania implementează în paralel programe de modernizare și digitalizare a rețelelor pentru creșterea rezilienței și flexibilității sistemului energetic, în contextul integrării accelerate a noilor capacități de producție din surse regenerabile.

Pe segmentul furnizării de energie, PPC Energie deservește aproximativ trei milioane de clienți printr-o rețea de circa 80 de magazine moderne și prin servicii disponibile în format digital. În același timp, PPC Blue România operează una dintre cele mai extinse infrastructuri de încărcare pentru vehicule electrice din țară, cu peste 1.100 de puncte de încărcare, dintre care mai mult de jumătate sunt rapide și ultrarapide.