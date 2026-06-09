Ce pregătesc organizatorii COP31 pentru viitorul energiei la nivel global

Electrificarea accelerată a economiei mondiale va reprezenta una dintre temele centrale ale Conferinței ONU privind schimbările climatice din acest an. Organizatorii COP31 își propun să obțină sprijin internațional pentru creșterea ponderii electricității în consumul global de energie până la 35% în următorul deceniu.

Turcia, țara gazdă a summitului COP31 programat în noiembrie la Antalya, a anunțat că această țintă va ocupa un loc important pe agenda reuniunii. Autoritățile de la Ankara consideră că extinderea utilizării electricității poate contribui la reducerea vulnerabilității economiilor și gospodăriilor în fața fluctuațiilor de pe piețele energetice.

Potrivit ministrului turc al Mediului și președintelui COP31, Murat Kurum, tranziția către utilizarea electricității în sectoare precum transportul, clădirile și industria poate diminua impactul instabilității generate de evoluțiile de pe piața combustibililor fosili.

„Prin electrificarea vieții de zi cu zi, de la transport la clădiri și industrie, putem proteja familiile și afacerile de piețele energetice volatile”, a declarat oficialul turc, potrivit celor relatate de Politico.

El a subliniat că „această țintă de «35% până în 2035» va fi una dintre prioritățile definitorii ale președinției noastre la COP31”. Totodată, Kurum a precizat că Turcia intenționează să construiască o coaliție internațională care să susțină și să promoveze acest obiectiv.

Inițiativa face parte din agenda de acțiune a conferinței, un mecanism prin care sunt încurajate angajamentele voluntare privind combaterea schimbărilor climatice. Aceste măsuri sunt separate de negocierile oficiale care necesită consensul celor aproape 200 de state participante.

De-a lungul anilor, unele obiective promovate inițial prin astfel de inițiative au fost ulterior incluse în documentele finale adoptate la conferințele climatice. Un exemplu este angajamentul asumat la COP28 privind triplarea capacității globale de energie regenerabilă până în 2030.

Președinția turcă a precizat că noul obiectiv privind electrificarea este conceput pentru a completa angajamentele deja asumate la COP28 în domeniul energiei regenerabile. Australia, care coorganizează summitul împreună cu Turcia și coordonează negocierile oficiale, și-a exprimat sprijinul pentru propunerea prezentată de Ankara.

Ministrul australian al Climei, Chris Bowen, a afirmat că accelerarea tranziției energetice poate reduce impactul șocurilor asupra sistemelor energetice și poate oferi o protecție mai bună împotriva costurilor ridicate ale energiei.

„Accelerarea tranziției energetice va atenua șocurile asupra sistemelor noastre energetice, va proteja mai bine economiile și gospodăriile noastre de costurile ridicate și va contribui la menținerea curbei emisiilor în jos”, a declarat Bowen.

Oficialul australian a adăugat că „electrificarea economiei globale este una dintre prioritățile noastre practice pentru COP31 – deoarece este cea mai rapidă modalitate de a consolida securitatea energetică, de a reduce emisiile și de a reduce costurile”.

Ținta propusă de 35% până în 2035 are la bază concluziile unui raport recent elaborat de Agenția Internațională pentru Energie Regenerabilă (IRENA).

Documentul arată că ponderea consumului final de energie acoperită prin electricitate ar trebui să crească de la aproximativ 20% în prezent la 35% până în 2035 și la 50% până în 2050 pentru a susține atingerea obiectivelor stabilite prin Acordul de la Paris.

Directorul general al IRENA, Francesco La Camera, a declarat că instituția colaborează îndeaproape cu organizatorii COP31 pentru promovarea acestui obiectiv.

„Fiecare economie care accelerează electrificarea cu ajutorul surselor regenerabile își poate reduce expunerea la volatilitatea prețurilor combustibililor importați, consolidându-și în același timp competitivitatea economică”, a afirmat La Camera.

Pe lângă electrificare, președinția turcă a COP31 solicită sprijin și pentru alte două obiective globale până în 2035. Primul vizează reducerea la jumătate a ritmului de creștere a cantității de deșeuri generate la nivel mondial. Al doilea urmărește creșterea eficienței energetice a clădirilor cu cel puțin 25%.

Inițiativa privind electrificarea a fost salutată și de organismul ONU responsabil de coordonarea eforturilor internaționale în domeniul schimbărilor climatice. Simon Stiell, șeful ONU pentru climă, a declarat că transformarea economiei globale este esențială pentru diminuarea dependenței de cărbune, petrol și gaze naturale, precum și pentru reducerea costurilor energiei.

„Reconfigurarea economiei globale este crucială pentru a combate dependența lumii de cărbune, petrol și gaze, pentru a reduce costurile energiei și pentru a restabili securitatea energetică”, a afirmat Stiell.

Acesta a subliniat că „acum este momentul să accelerăm ritmul și amploarea electrificării, așa cum o demonstrează atât de dureros actuala criză a costurilor combustibililor fosili”.