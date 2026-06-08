Energia Europei intră într-o zonă gri: cine plătește, de fapt, nota reală de 47 de miliarde de euro

Costurile Uniunii Europene pentru importurile de combustibili fosili au urcat cu aproximativ 47 de miliarde de euro (echivalentul a 54,3 miliarde de dolari) de la debutul conflictului din Orientul Mijlociu, început în urmă cu circa 100 de zile.

Datele indică o presiune suplimentară asupra bugetelor publice și asupra consumatorilor, pe fondul unei creșteri generale a prețurilor la energie pe piețele internaționale.

„Acesta este prețul pe care îl plătim fără nicio moleculă de energie în plus”, a transmis luni un purtător de cuvânt al Comisiei Europene. Oficialul a precizat, totodată, că „nu au existat întreruperi în aprovizionare”, iar securitatea energetică a rămas stabilă în această perioadă.

În ultimele luni, țițeiul Brent, reper global pentru stabilirea prețurilor petrolului, a crescut de la aproximativ 70–75 de dolari pe baril la 90–97 de dolari. În același timp, gazele naturale tranzacționate pe platforma TTF au urcat de la 32–35 de euro pe MWh la 45–48 de euro, potrivit celor relatate de euperspectives.

Creșterea reflectă o primă de risc asociată tensiunilor geopolitice și incertitudinilor privind rutele de transport, în timp ce fluxurile efective de energie nu au fost afectate semnificativ. Piețele reacționează în principal la perspectiva unor eventuale perturbări, mai ales în zonele de tranzit strategic.

După criza energetică declanșată în 2022, în urma invaziei Rusiei în Ucraina, Uniunea Europeană și-a modificat semnificativ politica energetică. Direcția actuală se bazează pe diversificarea furnizorilor, creșterea producției interne și reducerea consumului prin eficiență energetică.

Renunțarea treptată la combustibilii fosili din Rusia a contribuit la creșterea flexibilității pe piețele de gaze naturale lichefiate și petrol. În paralel, ponderea surselor regenerabile a continuat să crească, reducând dependența de un singur furnizor dominant.

Autoritățile europene au introdus reguli prin care depozitele de gaze trebuie umplute în proporție de 90% înainte de sezonul rece. Măsura este destinată consolidării rezistenței sistemului energetic în fața eventualelor șocuri de aprovizionare, dar este asociată și cu presiuni suplimentare asupra prețurilor în perioadele de umplere.

În același timp, mecanismele comune de achiziție de gaze au fost extinse pentru a întări poziția de negociere a Uniunii Europene pe piața globală. Programul REPowerEU continuă să sprijine investițiile în energie regenerabilă, infrastructură și eficiență energetică.

Comisia Europeană estimează că majorarea costurilor de import de combustibili fosili a ajuns la aproximativ 47 de miliarde de euro. Institutul Jacques Delors plasează impactul total la circa 60 de miliarde de euro, incluzând și cheltuielile publice pentru compensații și subvenții.

„Europa suportă costurile unui război la care nici nu a inițiat, nici nu a participat, în timp ce continuă să cheltuiască miliarde pentru a compensa povara fiscală a dependenței de combustibilii fosili. Acest lucru nu este sustenabil”, se arată într-o analiză a institutului. Diferența dintre estimări este explicată prin metodologii diferite de calcul.

Conflictul din Orientul Mijlociu a escaladat la sfârșitul lunii februarie 2026, după atacuri ale Statelor Unite și Israelului asupra unor obiective militare și strategice din Iran. Teheranul a răspuns prin măsuri de represalii, inclusiv restricții asupra traficului maritim în Golful Persic.

Strâmtoarea Hormuz rămâne un punct sensibil, prin care trece o parte semnificativă din exporturile globale de petrol și gaze naturale lichefiate. Orice risc legat de această rută influențează imediat costurile de transport și asigurare pe piețele internaționale.

„Dar este important să spunem că nu am suferit niciun fel de perturbări. Securitatea aprovizionării este asigurată și acesta este cel mai important lucru”, a declarat un oficial european. Acesta a adăugat că sistemul energetic actual funcționează datorită diversificării surselor și creșterii eficienței.

Comisia Europeană lucrează la noi măsuri privind reducerea taxelor pentru energia regenerabilă și modernizarea rețelelor electrice. Printre direcțiile analizate se află extinderea utilizării contoarelor inteligente și ajustări fiscale pentru industriile mari consumatoare de energie.

De asemenea, se discută obiective pentru electrificare și flexibilizarea rețelelor, în contextul în care Europa continuă să depindă în proporție semnificativă de importurile de combustibili fosili pentru consumul total de energie.