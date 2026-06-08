BID își reconfigurează conducerea pentru viitorii patru ani. Până când se pot depune dosarele de candidatură

Ministerul Finanțelor a declanșat procedura de selecție pentru ocuparea celor cinci poziții din Consiliul de Supraveghere al Băncii de Investiții și Dezvoltare (BID), la mai bine de șase luni după expirarea mandatelor precedente.

Procesul vine în contextul în care instituția funcționează în prezent cu o structură de conducere provizorie, până la finalizarea noilor numiri. Noii membri vor avea mandate de maximum patru ani și vor putea fi reconfirmați pentru un nou ciclu de mandat.

Banca de Investiții și Dezvoltare este singura bancă de dezvoltare aflată integral în proprietatea statului român, prin Ministerul Finanțelor. Instituția a fost creată la finalul anului 2023, ca parte a implementării Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Noul Consiliu de Supraveghere al BID va fi alcătuit din cinci membri, cu mandate de până la patru ani, iar majoritatea acestora trebuie să fie independenți.

Selecția se va realiza pe baza dosarelor depuse și a unui interviu, însă numirea finală depinde de aprobarea Băncii Naționale a României. Fiecare candidat desemnat trebuie să primească validarea autorității bancare centrale înainte de a prelua oficial funcția.

Ministerul Finanțelor precizează că viitorii membri trebuie să dețină „cunoștințe, aptitudini și experiență suficiente pentru exercitarea responsabilităților aferente poziției” și „capacitatea de a-și exercita responsabilitățile cu onestitate, integritate și gândire independentă”.

Sunt vizate minimum șapte ani de experiență acumulată în ultimii 12 ani în domeniul financiar-bancar sau în activități relevante conexe, dintre care cel puțin cinci ani în funcții de conducere. Sunt considerate relevante competențe precum administrarea riscurilor, supravegherea bancară, analiza financiară, auditul, zona IT sau gestionarea instrumentelor financiare europene.

Un criteriu distinct prevede ca cel puțin un membru al Consiliului de Supraveghere să aibă expertiză în contabilitate și audit statutar, dovedită prin calificări profesionale sau experiență relevantă.

De asemenea, sunt impuse condiții precum absolvirea studiilor superioare în domenii precum economie, cibernetică, IT, statistică, drept, contabilitate sau administrație publică, precum și deținerea unor certificări suplimentare de tip masterat, doctorat, MBA sau CFA.

Candidații trebuie să cunoască limba română și limba engleză și să aibă o reputație profesională solidă. Sunt menționate și cerințe privind capacitatea de a aloca timp suficient funcției, precum și respectarea limitărilor prevăzute de Legea nr. 207/2022.

Ministerul Finanțelor subliniază alinierea la standardele europene de guvernanță și necesitatea evitării oricăror influențe externe nejustificate, inclusiv cele de natură politică. Accentul este pus pe independența decizională a viitorilor membri ai Consiliului.

Dosarele de candidatură pot fi depuse până la 1 iulie 2026, ora 17:00, atât în format fizic, cât și electronic. Documentele trebuie transmise în plic sigilat la sediul Ministerului Finanțelor din București și, simultan, în format electronic la adresa comisiei de selecție.

Procedura actuală vine după expirarea, în noiembrie 2025, a mandatelor inițiale ale conducerii Băncii de Investiții și Dezvoltare. Până la finalizarea selecției, instituția este administrată de o structură interimară.

Înainte de expirarea mandatelor, Consiliul de Supraveghere era format din șapte membri: Ștefan Nanu – președinte, Mioara Popescu, Ioana Tănase, George Ciobănașu, Dorin-Alexandru Badea, Gheorghe Marinel și Daniela Elena Iliescu.